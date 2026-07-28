На грибы лучше не ходить — когда народные приметы советуют остаться дома

Приметы о грибах подсказывают, когда ожидать урожая. Приметы объясняют, почему в високосный год, засуху или в период убывающей Луны грибники были осторожными.

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Когда не стоит ходить за грибами, судя по приметам / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Каких примет придерживались грибники

Как погода влияет на урожай грибов

Почему важно собирать грибы утром

Сбор грибов в Украине издавна сопровождается многочисленными народными приметами и поверьями. Наши предки верили, что определенные природные признаки могут подсказать, будет ли сезон удачным, а также когда лучше отправляться на "тихую охоту". Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает Радио Трек, одно из самых известных поверий касается високосного года. Согласно народным представлениям, именно в этот период из земли якобы выходит нечистая сила, а грибы впитывают негативную энергетику, из-за чего могут принести несчастье семье. В то же время ученые объясняют происхождение этой приметы более рационально: примерно раз в четыре года грибница может стареть и накапливать токсичные вещества, хотя этот процесс не связан напрямую с високосным годом.

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Почему не рекомендуется собирать грибы на убывающую Луну

Согласно народным приметам, на убывающей Луне отправляться в лес не стоит, ведь урожай будет скудным. Зато во время растущей Луны грибники рассчитывали на более богатую добычу. Недаром говорили: "Луна растет - на грибы идти, Луна убывает - дома сидеть".

Какой должна быть зима для хорошего грибного сезона

Наши предки считали, что малоснежная зима предвещает скудный урожай грибов летом и осенью. Если же зима была холодной и снежной, ждали обильного грибного сезона и полных корзин.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Какие природные признаки предупреждают о неудачном сезоне

Существовали и другие приметы, которые помогали оценить перспективы "тихой охоты". В частности, раннее появление сырожеков или опят раньше белых грибов считалось признаком неурожайного сезона.

Также не рекомендуется собирать грибы, перезимовавших под снегом. После таяния снега они быстро портятся и могут представлять опасность для здоровья.

Когда лучше всего отправляться на тихую охоту

Народная мудрость советует собирать грибы только после дождей, ведь именно влага создает благоприятные условия для их роста. В засушливую погоду шанс найти богатый урожай значительно меньше.

Не менее важным считалось и время суток. Опытные грибники отправлялись в лес ещё на рассвете. По приметам, тот, кто просыпается рано, возвращается с полной корзиной, тогда как любители поспать рискуют найти только мухоморы.

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