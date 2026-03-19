Оккупантов выбили из нор: бойцы ГУР провели успешную операцию на Запорожье

Руслана Заклинская
19 марта 2026, 13:43
Спецназовцы ГУР Минобороны провели зачистку населенного пункта.
Оккупантов выбили из нор: бойцы ГУР провели успешную операцию на Запорожье
Главное:

  • ГУР проводит зачистку на Запорожском направлении
  • Российские оккупанты в одном населенном пункте ликвидированы
  • Те, кто выжил, взяты в плен

Украинские разведчики проводят зачистку на Запорожском направлении. В одном из населенных пунктов ликвидированы оккупанты, а остальные взяты в плен. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Подразделение "Химера" в составе cпецподразделения "Тимура" провело успешную зачистку одного из населенных пунктов региона. По данным ГУР, отдельные группы российской пехоты закрепились в жилых домах, однако украинские разведчики методично и профессионально вытеснили их из укрытий.

Спецназовцы провели тщательную зачистку помещений, ликвидировали врага в ближнем бою и взяли в плен выживших. Пленные уже пополнили обменный фонд и впоследствии их обменяют на украинских защитников.

ГУР остановило наступление РФ в Запорожье

Ранее ГУР сообщило, что разведчики во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление российских войск на Запорожском направлении.

За три месяца спецподразделение "Тимура" ликвидировало более 300 оккупантов, взяло в плен 39 и систематически ограничивает логистические возможности врага с помощью дронов и артиллерии. Действия украинских разведчиков позволили стабилизировать оборону на выгодных рубежах и защитить Запорожье.

Как сообщал Главред, в ночь с 13 на 14 марта спецназовцы Главного управления разведки ГУР МО Украины поразили два военных судна России. Железнодорожный паром "Славянин" выведен из строя, а судно "Авангард" повреждено.

Также ГУР получило секретные данные о потерях российских оккупантов на фронте. Согласно им, из 1,315 млн потерь 62% составляют убитые, а 38% - раненые.

Кроме того, Силы обороны Украины провели наступательную операцию под Степногорском, захватив стратегические позиции российских оккупантов, сообщил боец спецподразделения ГУР "Артан". Операция готовилась около двух недель, учитывала заминированные пути и погодные условия, все украинские военные остались живы, а техника вернулась целой.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
