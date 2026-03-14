Минус два корабля РФ и удар по порту: подробности смелой операции ГУР

Суда играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора.

Удар по кораблям РФ

Кратко:

Бойцы ГУР поразили два военных судна России

Выведен из строя паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард"

Россияне использовали их для ведения войны против Украины

В ночь с 13 на 14 марта спецназовцы ГУР поразили два военных судна страны-агрессора России. Под удар попали паром "Славянин" и судно "Авангард". Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Отмечается, что успешные удары по двум военным судам нанесли мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины.

Так, в результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения войны против Украины.

"Указанные суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора — речь идет, в частности, о транспортировке оружия, военной техники, боеприпасов", — говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что в рамках операции спецназовцы военной разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины также нанесли огневой удар по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае, который Россия использует для ведения войны против Украины.

Операции ГУР и Сил обороны — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по военной и логистической инфраструктуре России. Был поражен Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, где зафиксировано попадание и пожар на территории предприятия.

В результате совместной специальной операции СБУ с Силами обороны в Новороссийске был поврежден российский фрегат "Адмирал Эссен". Из-за поражения систем наведения корабль лишился возможности применять крылатые ракеты "Калибр" против Украины.

Кроме того, 9 марта Силы обороны Украины нанесли удар по российским объектам во временно оккупированном Крыму. В результате атаки были поражены "Панцири", десантный катер и база БПЛА "Орион".

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

