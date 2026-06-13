Галактика разрывается пополам: ученые ошарашили сенсационным открытием

Движение звезд определяется не вращением, а длительными гравитационными взаимодействиями.

https://glavred.info/nauka/galaktika-razryvaetsya-popolam-uchenye-osharashili-sensacionnym-otkrytiem-10772522.html Ссылка скопирована

Раскрыты важные детали о космосе / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Движение звезд в Малом Магеллановом Облаке не соответствует классическому вращению

Движение звезд определяется не вращением, а длительными гравитационными взаимодействиями

Международная группа астрономов зафиксировала в Малом Магеллановом Облаке мощные гравитационные искажения, которые полностью меняют прежние представления о его строении и динамике.

По данным наблюдений, миллиарды звезд в этой карликовой галактике движутся аномально — фактически "разлетаются" в разные стороны со скоростями свыше 61 000 км/ч., сообщает Live Science.

видео дня

Малое и Большое Магеллановы Облака являются спутниками Млечного Пути. При этом более крупная галактика примерно в десять раз массивнее и оказывает сильное гравитационное воздействие на меньшую.

Анализ 11-летнего массива данных показал, что движение звезд в Малом Магеллановом Облаке не соответствует классическому вращению. Вместо этого они смещаются в противоположных направлениях, что указывает на длительное гравитационное "разрушение" структуры под влиянием соседней галактики.

Ученые предполагают, что при текущей динамике уже в течение сотен миллионов лет структура объекта может существенно деформироваться, а его распад начнется задолго до будущего сближения с Млечным Путем, которое ожидается через миллиарды лет.

Исследователи отмечают, что ранее считалось, будто эта галактика вращается относительно стабильно, однако новые данные опровергли эту модель. По словам автора работы Шриприи Виджаяшри, движение звезд определяется не вращением, а длительными гравитационными взаимодействиями и "перетягиванием" со стороны Большого Магелланового Облака.

Получить такие результаты удалось благодаря современным инфракрасным наблюдениям в обсерватории в чилийской пустыне Атакама, которые позволили впервые детально проследить внутреннюю динамику звездной системы.

Новый объект из космоса: что говорят ученые

Учёные сообщили об обнаружении нового объекта, проникшего в Солнечную систему из межзвёздного пространства. Речь идёт о комете 3I/ATLAS — лишь втором подтверждённом межзвёздном теле за всю историю наблюдений.

Несмотря на относительно небольшие размеры, объект демонстрирует высокую активность: он выбрасывает в космическое пространство колоссальные потоки вещества, включая около 940 триллионов молекул углекислого газа каждую секунду.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Другие интересные материалы:

Об источнике: Live Science Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов. Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории. Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред