Удары Орешника преследуют другую цель: аналитик раскрыл детали

Громкие заявления о "сверхоружии" не соответствуют реальной боевой эффективности, говорит Денис Попович.

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РФ использует ракетный террор / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Поповича:

Враг пытается создать атмосферу страха

РФ тестирует новую разработку в реальных условиях

Ракетная система "Орешник" используется Москвой в первую очередь не как реальное средство поражения, а как инструмент психологического воздействия и давления.

Как заявил военный аналитик Денис Попович в эфире "Київ24", ключевая задача подобных заявлений и демонстраций со стороны российского руководства заключается в создании атмосферы страха и попытках повлиять как на украинское общество, так и на западных партнеров, усиливая ощущение угрозы эскалации, вплоть до ядерного сценария.

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Эксперт подчеркивает, что громкие заявления о "сверхоружии" не соответствуют реальной боевой эффективности системы в обычном оснащении и в значительной степени носят пропагандистский характер.

В то же время Попович отмечает, что определенный практический смысл у применения "Орешника" все же есть — речь идет о тестировании новой разработки в реальных условиях, включая проверку работы боевых элементов и технических характеристик, что также сочетается с элементом демонстративного запугивания противника.

Опасность удара Орешником - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что, несмотря на громкие заявления, Россия вряд ли решится на применение ядерного оружия против Украины, однако не исключает попыток ударов по Киеву с использованием ракеты "Орешник".

По его словам, в ходе атаки 24 мая один из таких боеприпасов не достиг цели, а другой, предположительно, отклонился от курса и упал в районе Белой Церкви.

Жданов также подчеркнул, что, согласно существующим договоренностям и международным позициям, в конфликте должно использоваться исключительно обычное вооружение, при этом идею применения ядерного оружия не поддерживают ни США, ни Китай.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате атаки российского беспилотника вблизи жилого дома в Холодногорском районе города пострадали три человека, в том числе один ребенок.

Напомним, оккупанты атаковали Одессу. В результате массированных вражеских ударов повреждены два жилых дома. К сожалению, пострадали 3 человека, из которых 2 – дети, у них острая реакция на стресс.

Как сообщалось, российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожскому району и самому Запорожью. В результате атаки управляемыми авиабомбами по поселку Балабино погибли люди, еще несколько человек получили ранения.

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О персоне: Денис Попович Денис Попович – военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", являлся главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год – в газете "Киевские Ведомости".

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