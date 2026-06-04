Путин выдал новые бредни о войне и переговорах, но внезапно сказал правду об "Орешнике"

Российский диктатор сделал ряд циничных заявлений о войне в Украине во время встречи с информагентствами.

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Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Путин:

РФ не может доверять Европе

Путин назвал причину удара "Орешником" по Белой Церкви и "ДНР"

Путин хочет контролировать весь Донбасс

Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд циничных заявлений о войне в Украине. Это произошло на встрече диктатора с информагентствами.

"Готов к переговорам"

Путин внезапно заявил, что готов к переговорам и даже якобы готов на компромиссы. Однако при этом он все еще хочет забрать себе весь Донбасс.

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"Во-первых, одно другое не исключает — контролировать весь Донбасский регион и заключить "соглашение" — не противоречит друг другу", — сказал Путин.

При этом Путин начал утверждать, что Украина якобы не готова к прекращению огня. А причиной он называет внутриполитическую борьбу.

"Если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. У меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Потому что тогда находящиеся у власти люди в данный момент вряд ли будут иметь какие-то хорошие перспективы для удержания власти", - сказал Путин.

Путин заявил о превосходстве российского ракетного арсенала

Владимир Путин утверждает, что у Украины нет таких ударных сил, как у России. Речь шла о гиперзвуковых, крылатых ракетах. Также он намекнул на ядерное оружие.

При этом он признал эффективность украинских дальнобойных беспилотников, которые постоянно наносят удары по территории РФ. Однако диктатору было сложно признать, что это успех именно Украины, по этому он снова вспомнил о Западе.

"Запад предоставляет Украине больше количества дронов, некоторые из которых, к сожалению, прорываются на территорию России ... Россия будет укреплять ПВО, Россия имеет, а Украина такой системы не имеет", - сказал он.

Откуда россияне запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Диалог с Европой

Путин утверждает, что Москва не отказывается вести переговоры с Европой. Но при этом он называет страны "посредниками", которые выступают за "стратегическое поражение России".

"Россия не может доверять как посредникам людям, утверждающим о необходимости стратегического поражения РФ. В этом проблема", — заявил диктатор.

Мнение Путина о ситуации на фронте в Украине

Российский диктатор утверждает, что в ВСУ якобы высокий уровень дезертирства и "огромные потери". Путин пытался внушить, что ежемесячные потери Украины якобы составляют 40 тысяч человек.

"Ежемесячно ВСУ теряют 20 тыс. человек из-за дезертирства", — заявил он.

При этом он придумал, что Россия смогла захватить почти весь Донбасс и не только.

"Россия полностью взяла под контроль территорию ЛНР и более 85% территории ДНР. За последнее время российская армия взяла под контроль около 2440 кв. км", — утверждает Путин.

Удар "Орешником" по гаражам в Белой Церкви

Владимир Путин придумал причину удара баллистической ракетой "Орешник" по гаражам в Белой Церкви. Он утверждает, что это сделали, потому что "удобно было посмотреть на результаты".

"Орешник" / Инфографика: Главред

Тем самым Путин лишь подтвердил, что он использовал запрещенное оружие против гражданских. Кроме этого он признался, что именно Россия ударила "Орешником" по оккупированной территории в Донецкой области.

"Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района "ДНР" (террористическая организация. - ред.) в периметре основного укрепления ... Это не боевое применение. У нас вообще на территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения "Орешника", - отметил он.

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