Ждали автобус и попали под удар: в Запорожье выросло количество жертв, детали

Число раненых в результате удара по Запорожскому району возросло; среди них — подросток и пожилой мужчина.

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Россияне нанесли удар кабелями по остановке в Балабино / коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА, Минобороны РФ

Кратко:

В Балабино россияне обстреляли КАБами остановку

Погибли 2 человека, еще 5 получили ранения

В Запорожье FPV-дрон ранил мужчину и вызвал пожар

В воскресенье, 7 июня, российские оккупационные войска нанесли удары по Запорожскому району и самому Запорожью. В результате атаки управляемыми авиабомбами по поселку Балабино погибли люди, еще несколько человек получили ранения. Также оккупанты атаковали Запорожье FPV-дроном, в результате чего пострадал мужчина и возник пожар.

По информации пресс-службы Запорожской областной прокуратуры, российские войска обстреляли поселок Балабино управляемыми авиационными бомбами. Один из ударов пришелся вблизи остановки общественного транспорта, где находились люди.

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Предварительно сообщалось о двух погибших и как минимум четырех раненых. Кроме того, в результате взрывов повреждены жилые дома, расположенные неподалеку от мест попадания. Данные о количестве пострадавших уточняются.

Отдельно российские военные атаковали Запорожье FPV-дроном. В результате удара возник пожар на территории автозаправочной станции, а также было повреждено ее оборудование. Известно об одном травмированном мужчине.

По фактам российских атак правоохранители открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что число жертв в Балабино возросло.

"Удары пришлись рядом с остановкой общественного транспорта. Люди, которые находились на ней, к сожалению, погибли и получили ранения", — сообщил чиновник.

По словам Федорова, на данный момент известно о трех погибших в поселке Балабино. Также повреждения получили частные жилые дома.

В Запорожье в результате атаки ранения получил 59-летний мужчина.

Обновлено: По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, по состоянию на 15:05 количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожский район возросло до пяти человек.

КАБ / Инфографика: Главред

По его словам, российский удар по остановке общественного транспорта в поселке Балабино унес жизни двух человек. Еще пятеро гражданских лиц получили ранения и нуждались в медицинской помощи.

Среди пострадавших – 17-летний подросток и 79-летний мужчина. Врачи оказывают всем необходимую помощь.

Атаки РФ по Украине – последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 июня российские войска нанесли серию ударов по Запорожью и области. Из-за вражеской атаки один из районов города частично остался без электроснабжения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Кроме того, на юго-восточном направлении повышенная активность российской авиации. Существует угроза воздушной атаки. Об этом сообщили Воздушные силы Украины. По данным военных, существует угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей со стороны тактической авиации врага. Воздушные силы призывают граждан оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Напомним, что в ночь на 6 июня Россия осуществила массированную воздушную атаку по Украине, применив 272 ударных БПЛА различных типов и дроны-имитаторы. Под ударом оказались несколько регионов страны, где зафиксированы повреждения инфраструктуры и жилых объектов.

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О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОВА.

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