Россия атаковала областной центр: вспыхнул пожар, частично исчез свет

В регионе всю ночь действовала воздушная тревога из-за угрозы применения различных видов вражеского оружия.

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Удар по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, ua.depositphotos.com

Что известно:

Россия атаковала Запорожье

Один из районов частично остался без электроснабжения

В результате атаки на пригород погиб 56-летний водитель маршрутки

В ночь на 7 июня российские войска нанесли серию ударов по Запорожью и области. Из-за вражеской атаки один из районов города частично остался без электроснабжения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, воздушная тревога в регионе продолжалась всю ночь. Существовала угроза удара беспилотников, баллистических ракет и КАБ.

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В результате атаки один из районов Запорожья частично остался без электроснабжения. Сейчас энергетики работают над восстановлением электричества для потребителей.

Впоследствии Федоров сообщил о повторном ударе по городу.

"Враг снова нанес удар по Запорожью. Произошел пожар. На место направлены экстренные службы", - сообщил глава ОВА.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и другие экстренные службы. В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела.

В ГСЧС около 07:00 сообщили, что в результате российской атаки на пригород Запорожья погиб водитель маршрутного микроавтобуса. Оккупанты нанесли удар БПЛА по пригороду областного центра.

"Предварительно, в результате атаки погиб 56-летний мужчина, водитель маршрутного микроавтобуса, который стоял на конечной остановке. Информация о количестве пострадавших уточняется", - рассказали спасатели.

БПЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - мнение эксперта

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") рассказал, что российские оккупационные войска пытаются копировать тактику украинских ударов по логистике и начали атаковать дронами трассу между Сумами и Харьковом.

По его словам, с начала месяца враг наносит удары по транспортному сообщению между регионами. Для атак выбран участок вблизи Богодухова, примерно в 20 км от границы.

"К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами", - отметил он.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными БПЛА. Пострадали отец и 10-летний сын. По данным ОВА, беспилотник взорвался вблизи торгового центра, есть разрушения и пожары в жилом доме.

В ночь на 6 июня Россия осуществила массированную воздушную атаку по Украине, выпустив 272 ударных беспилотника различных типов и дроны-имитаторы. Атака привела к повреждениям сразу в нескольких регионах Украины.

Как сообщал Главред, 5 июня российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений, применив ракеты и 216 дронов.

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О личности: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 года — мэр Мелитополя. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОГА.

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