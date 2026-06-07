Россия атаковала областной центр: вспыхнул пожар, частично исчез свет

Что известно:
- Россия атаковала Запорожье
- Один из районов частично остался без электроснабжения
- В результате атаки на пригород погиб 56-летний водитель маршрутки
В ночь на 7 июня российские войска нанесли серию ударов по Запорожью и области. Из-за вражеской атаки один из районов города частично остался без электроснабжения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, воздушная тревога в регионе продолжалась всю ночь. Существовала угроза удара беспилотников, баллистических ракет и КАБ.
В результате атаки один из районов Запорожья частично остался без электроснабжения. Сейчас энергетики работают над восстановлением электричества для потребителей.
Впоследствии Федоров сообщил о повторном ударе по городу.
"Враг снова нанес удар по Запорожью. Произошел пожар. На место направлены экстренные службы", - сообщил глава ОВА.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и другие экстренные службы. В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела.
В ГСЧС около 07:00 сообщили, что в результате российской атаки на пригород Запорожья погиб водитель маршрутного микроавтобуса. Оккупанты нанесли удар БПЛА по пригороду областного центра.
"Предварительно, в результате атаки погиб 56-летний мужчина, водитель маршрутного микроавтобуса, который стоял на конечной остановке. Информация о количестве пострадавших уточняется", - рассказали спасатели.
РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - мнение эксперта
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") рассказал, что российские оккупационные войска пытаются копировать тактику украинских ударов по логистике и начали атаковать дронами трассу между Сумами и Харьковом.
По его словам, с начала месяца враг наносит удары по транспортному сообщению между регионами. Для атак выбран участок вблизи Богодухова, примерно в 20 км от границы.
"К сожалению, важность атак на логистику понимаем не только мы. С начала месяца противник начал атаковать транспортное сообщение между Харьковом и Сумами", - отметил он.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Напомним, 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными БПЛА. Пострадали отец и 10-летний сын. По данным ОВА, беспилотник взорвался вблизи торгового центра, есть разрушения и пожары в жилом доме.
В ночь на 6 июня Россия осуществила массированную воздушную атаку по Украине, выпустив 272 ударных беспилотника различных типов и дроны-имитаторы. Атака привела к повреждениям сразу в нескольких регионах Украины.
Как сообщал Главред, 5 июня российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений, применив ракеты и 216 дронов.
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О личности: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) — украинский политик, общественный деятель, глава Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 года — мэр Мелитополя.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России, город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен главой Запорожской ОГА.
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