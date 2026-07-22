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Технологии подавления "Шахедов": Украина тестирует новые средства РЭБ

Анна Ярославская
22 июля 2026, 09:42обновлено 22 июля, 10:16
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"Флэш" уже знает, чем враг ответит на украинские разработки.
Сергей Бескрестнов (
Флэш анонсировал новое оружие против "Шахедов" / Фото: t.me/serhii_flash

Коротко:

  • Наибольшую угрозу представляет управление через MESH-сеть
  • Проведены полигонные испытания средств РЭБ

Советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что на встрече с президентом Украины определили одной из важнейших задач противодействие реактивным "Шахедам". При этом наибольшую опасность эти дроны представляют именно в режиме онлайн-управления через MESH-сеть.

По словам "Флеша", он провёл день на полигоне, где тестировали варианты противодействия MESH-сетям силами радиоэлектронной борьбы.

видео дня

"Я с радостью могу сказать, что производители РЭБ при содействии Brave1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы Генерального штаба продвигаются вперёд в технологиях подавления каналов управления "Шахедами" через радиомодемы MESH", - написал он в своём Telegram-канале.

Бескрестнов также намекнул на дальнейшую технологическую гонку с противником в этой сфере.

"Я знаю, как и чем враг ответит на наш РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Welcome в мир войны технологий", - подытожил он.

Как писал Главред, эксперт по системам связи Сергей Бескрестнов ("Флэш") назначен советником президента Украины по вопросам технологических направлений обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Воздушные атаки армии РФ на Украину - новости

Как писал Главред, российская армия не уменьшила интенсивность применения беспилотников против Украины, а лишь сместила акцент на использование баллистических ракет. При этом атаки дронами продолжаются практически непрерывно. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Председатель Ассоциации пилотов Украины "АОПА Украина" Геннадий Хазан заявил, что Россия изменила подход к воздушным атакам на Киев, сделав ставку не на масштабные массированные удары, а на регулярные короткие налеты в ночное время. По его словам, такая тактика направлена не только на нанесение ущерба, но и на психологическое изнурение мирных жителей.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко заявил, что страна-агрессор Россия наносит удары по Украине ракетами зенитно-ракетного комплекса С-400 - оружием, которое должно сбивать цели, а не атаковать их. Парадокс заключается в том, что Кремль сознательно перебрасывает боекомплект противовоздушной обороны на ударные задачи, пытаясь компенсировать нехватку баллистических ракет.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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