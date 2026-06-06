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РФ ударила по нескольким областям: число пострадавших растет, разрушений много

Анна Косик
6 июня 2026, 08:47обновлено 6 июня, 09:25
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Враг атаковал Украину с помощью дронов, некоторые из них попали в гражданские объекты.
удар по украине 6 июня
Спасатели устраняют последствия атаки / Коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/odeskaODA

Главное:

  • РФ запустила по Украине более 250 дронов
  • В результате атаки зафиксированы разрушения в нескольких областях Украины
  • В Запорожье из-за вражеского удара есть пострадавшие

С 18:00 5 июня до 08:00 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину 272 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Как сообщили в Воздушных Силах ВС Украины, по предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 249 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

видео дня
статистика столкновений дронов
Статистика сбитых вражеских целей 6 июня / фото: t.me/kpszsu

"Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 13 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", — говорится в сообщении.

Атака на Одесскую область

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, этой ночью россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили жилой сектор и объект критической инфраструктуры.

последствия атаки на Одесщину
Последствия удара по Одесской области / фото: t.me/odeskaODA

"В результате атаки повреждены многоэтажный дом, частный дом, территория медицинского центра и здание гостиницы. К счастью, погибших и пострадавших нет. На местах происшествий экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий", - добавил он.

В ГСЧС отметили, что в Одесской области разрушениям подверглись надворная постройка и частный жилой дом. Также в результате попадания повреждены крыша трехэтажного отеля и складское здание, где возникло возгорание кормовой добавки.

Атака на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в Киевском районе зафиксировано попадание дрона по административному зданию. На месте уже работают профильные службы.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что в Салтовском районе зафиксирован удар вражеским БПЛА. В результате обстрела повреждены фасад и остекление окон административного здания, а также гражданский автомобиль.

последствия удара по салтовском районе харькова
Последствия удара по Салтовскому району Харькова / фото: t.me/synegubov

"Информация о пострадавших не поступала. Наши экстренные службы работают на месте попадания", — добавил он.

Атака на Запорожье

Вражеский беспилотник вызвал пожар на автостоянке недалеко от многоквартирного дома в одном из районов Запорожья. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Сначала было известно об одном пострадавшем в результате атаки. Но по состоянию на 08:19, уже пять человек обратились за медицинской помощью.

  • Последствия атаки на Запорожье 6 июня
    Последствия атаки на Запорожье 6 июня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 6 июня
    Последствия атаки на Запорожье 6 июня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 6 июня
    Последствия атаки на Запорожье 6 июня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 6 июня
    Последствия атаки на Запорожье 6 июня фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Последствия атаки на Запорожье 6 июня
    Последствия атаки на Запорожье 6 июня фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Атака на Сумщину

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что этой ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру, АЗС и почтовый транспорт в Сумской области.

"В результате вражеских атак по энергетической инфраструктуре с вечера в отдельных населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением. Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения", - подчеркнул он.

Также после полуночи вражеский БпЛА попал по автозаправочной станции в Тростянецкой общине. Пострадала сотрудница АЗС. Женщину госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

Последствия атаки на Сумщину
Последствия атаки на Сумщину / фото: t.me/hryhorov_oleg

Позже еще один российский беспилотник атаковал почтовый автомобиль на трассе в Сумском районе близ Садовской общины. Раненый водитель. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.

Атака на Херсон

По данным Херсонской ГВА, около 07:40 российские оккупанты атаковали с беспилотника авто в центре Херсона. Пострадали два человека - женщина и мужчина 56 лет. У обоих – контузии и взрывные травмы. Потерпевший также получил множественные ранения рук. Пострадавшие сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

Атака на Днепропетровщину

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что на Криворожье противник нанес удар по Зеленодольскому обществу. Повреждена инфраструктура и предприятие. Погиб один человек. Еще трое получили ранения. Мужчины 64 и 66 лет, а также 64-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

Как РФ меняет тактику обстрелов Украины

Главред писал, что, по словам главнокомандующего Александра Сырского, Россия увеличивает количество беспилотников, улучшает их качество и планирует существенно наращивать долю реактивных ударных дронов.

Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции. Сырский добавил, что большинство уничтоженных "Шахедов" и "Гераней" сейчас — результат работы украинских дронов-перехватчиков.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал , что 5 июня российские войска направили беспилотники на север Житомирской области. Часть целей удалось уничтожить силам противовоздушной обороны, однако зафиксированы повреждения логистической инфраструктуры и частной застройки.

Ранее также армия РФ атаковала дронами Киевскую область. В Броварском районе в результате удара российских БПЛА погиб человек, еще четверо - травмированы.

Накануне Воздушные Силы сообщили, что 5 июня враг запустил две управляемые ракеты Х-59/69 с оккупированной территории Запорожской области. Также оккупанты атаковали Украину 216 дронами различных типов.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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