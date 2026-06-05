Украина провела новый обмен пленными: кого удалось вернуть домой

Украина и Россия провели обмен пленными в формате 185 на 185.

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Обмен пленными 5 июня / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

Украина и Россия провели новый обмен пленными. 5 июня домой удалось вернуть 185 наших защитников и одного гражданского. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках обмена из плена удалось освободить рядовых, сержантов и офицеров. Они служили в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Известно, что среди освобожденных были те, кто находился в плену с 2022 года. Они попали в плен в Мариуполе, на "Азовстали", на Луганском, Донецком, Харьковском, Херсонском, Киевском, Курском, Запорожском и Сумском направлениях.

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"Спасибо всем, кто делает это возможным: команде, занимающейся обменами, нашим партнерам. И особая благодарность воинам, которые пополняют наш обменный фонд – своей силой и результатами на фронте обеспечивают возвращение наших людей домой. Работа продолжается. Возвращение наших людей – неизменный приоритет для Украины. Ежедневно работаем над тем, чтобы освободить каждого украинца и каждую украинку из плена", – написал президент.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов добавил, что среди освобожденных из плена есть пехотинцы, морпехи, десантники, бойцы территориальной обороны, национальной гвардии, пограничники и бойцы Сил спецопераций.

"Сделаем все необходимое для лечения, восстановления и возвращения к жизни. Важно, что наши ребята чувствуют заботу уже с первого шага на родной земле. Важно, что на пути от границы их тепло встречает украинская нация: море флагов, плакатов, поддержки и любви. И, наконец, – объятия самых родных", – отметил Буданов.

Как отмечает КШППВ, среди освобожденных есть участник вертолетной операции на "Азовсталь".

Самому молодому освобожденному всего 26 лет, а самому старшему – 62. Среди освобожденных есть два офицера.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что 5 июня домой возвращаются отец и сын, которые воевали в составе одной бригады. Они попали в плен еще в 2022 году с разницей в один день.

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