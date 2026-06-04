Реактивных дронов станет больше: Сырский раскрыл новую тактику ударов РФ

Главное из заявления Сырского:
- РФ планирует увеличить долю реактивных дронов до 50%
- Это ставит перед Украиной новые вызовы
- Лучшие результаты по сбиванию дронов показал второй эшелон дронов-перехватчиков
Страна-агрессор Россия увеличивает количество беспилотников, улучшает их качество и планирует существенно наращивать долю реактивных ударных дронов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Агрессор планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции", — подчеркнул он.видео дня
Главком добавил, что большинство уничтоженных "Шахедов" и "Гераней" сейчас — результат работы украинских дронов-перехватчиков.
По его словам, только в мае они сбили более 3,5 тысячи вражеских беспилотников в трех эшелонах противовоздушной обороны.
"За это время выросло не только количество сбитых беспилотников, но и эффективность работы "малой ПВО". Наивысшую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысячи сбитых дронов только за май", — отметил Сырский.
В то же время армейская авиация в мае уничтожила более 440 российских беспилотников различных типов, ведь вертолеты получают новые средства обнаружения, прицеливания и ракетное вооружение.
Также по итогам совещания по вопросам противодействия вражеским БПЛА главнокомандующий ВСУ определил задачи по ключевым направлениям на следующий период.
Угроза реактивных "Шахедов"
Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов также предупреждал, что Россия планирует расширять применение реактивных дронов типа "Шахед", однако Украина уже готовится к их перехвату и разрабатывает соответствующие средства противодействия.
По его словам, оккупанты рассчитывают, что украинским силам будет сложнее эффективно реагировать на высокоскоростные воздушные цели.
"Сейчас есть несколько реактивных "Шахедов". Есть "Герань-3", которая летает со скоростью около 300 километров в час, и "Герань-4" – это 400–500 километров в час", – отметил он.
Российские дроны — последние новости Украины
Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявлял о том, что Россия начала сбрасывать FPV-дроны со снарядами на крыши многоэтажек с помощью беспилотников "Гербера". Это создает дополнительную угрозу для гражданского населения.
Как сообщал Главред, ранее в ГУР рассказали о появлении нового реактивного дрона РФ — "Герань-4", который развивает скорость 500 км/ч и имеет усовершенствованную конструкцию для маневрирования.
Кроме того, СМИ писали, что изменение тактики РФ в использовании ударных дронов "Шахед" привело к практически непрерывным многочасовым атакам на Украину, цель которых — истощить страну и усилить давление на гражданское население.
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О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019–2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
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