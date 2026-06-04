Реактивных дронов станет больше: Сырский раскрыл новую тактику ударов РФ

Сырский отметил, что Россия начала увеличивать количество беспилотников.

https://glavred.info/war/reaktivnyh-dronov-stanet-bolshe-syrskiy-raskryl-novuyu-taktiku-udarov-rf-10770263.html Ссылка скопирована

Россия будет использовать больше реактивных дронов / коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Сырского:

РФ планирует увеличить долю реактивных дронов до 50%

Это ставит перед Украиной новые вызовы

Лучшие результаты по сбиванию дронов показал второй эшелон дронов-перехватчиков

Страна-агрессор Россия увеличивает количество беспилотников, улучшает их качество и планирует существенно наращивать долю реактивных ударных дронов. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Агрессор планирует довести долю реактивных ударных дронов до 50%. Это ставит перед нами новые вызовы, требующие своевременной реакции", — подчеркнул он. видео дня

Главком добавил, что большинство уничтоженных "Шахедов" и "Гераней" сейчас — результат работы украинских дронов-перехватчиков.

По его словам, только в мае они сбили более 3,5 тысячи вражеских беспилотников в трех эшелонах противовоздушной обороны.

"За это время выросло не только количество сбитых беспилотников, но и эффективность работы "малой ПВО". Наивысшую результативность демонстрирует второй эшелон, за который отвечают Силы беспилотных систем: более 1,2 тысячи сбитых дронов только за май", — отметил Сырский.

В то же время армейская авиация в мае уничтожила более 440 российских беспилотников различных типов, ведь вертолеты получают новые средства обнаружения, прицеливания и ракетное вооружение.

Также по итогам совещания по вопросам противодействия вражеским БПЛА главнокомандующий ВСУ определил задачи по ключевым направлениям на следующий период.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Угроза реактивных "Шахедов"

Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов также предупреждал, что Россия планирует расширять применение реактивных дронов типа "Шахед", однако Украина уже готовится к их перехвату и разрабатывает соответствующие средства противодействия.

По его словам, оккупанты рассчитывают, что украинским силам будет сложнее эффективно реагировать на высокоскоростные воздушные цели.

"Сейчас есть несколько реактивных "Шахедов". Есть "Герань-3", которая летает со скоростью около 300 километров в час, и "Герань-4" – это 400–500 километров в час", – отметил он.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Российские дроны — последние новости Украины

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявлял о том, что Россия начала сбрасывать FPV-дроны со снарядами на крыши многоэтажек с помощью беспилотников "Гербера". Это создает дополнительную угрозу для гражданского населения.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР рассказали о появлении нового реактивного дрона РФ — "Герань-4", который развивает скорость 500 км/ч и имеет усовершенствованную конструкцию для маневрирования.

Кроме того, СМИ писали, что изменение тактики РФ в использовании ударных дронов "Шахед" привело к практически непрерывным многочасовым атакам на Украину, цель которых — истощить страну и усилить давление на гражданское население.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019–2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред