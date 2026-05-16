Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине – BI

Удары дронами превращаются в практически непрерывные многочасовые атаки, направленные на истощение страны.

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

Кратко:

Главная цель ударов – психологическое давление

Россия пытается перегрузить ПВО

РФ наращивает производство "Шахедов"

Россия изменила тактику атак дронами типа "Шахед" по Украине, начав использовать их не только ночью, но и в дневное время. Такие удары превращаются в практически непрерывные многочасовые атаки, направленные на истощение страны и давление на гражданское население. Об этом пишет Business Insider.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего за двое суток российские войска выпустили по территории Украины 1567 беспилотников и 56 ракет. По его словам, эта массированная и почти непрерывная атака стала одной из самых масштабных с начала полномасштабной войны.

Украинский аналитик Игорь Анохин из Института науки и международной безопасности отметил, что последние удары свидетельствуют о формировании новой российской тактики.

"Пока это нельзя назвать окончательно сформированной схемой, однако она уже выглядит как новая оперативная модель", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в 2026 году это уже пятый случай применения Россией продолжительных волн ракетно-дроновых атак. В конце марта РФ выпустила почти тысячу беспилотников за сутки, а в середине апреля атаки продолжались более 32 часов без значительных пауз.

Главная цель – психологическое давление

По мнению Анохина, ключевая задача таких действий заключается не только в поражении объектов инфраструктуры, но и в психологическом воздействии на население.

"Главная цель – психологическое давление и экономический террор", - считает аналитик.

По его словам, Россия стремится длительное время удерживать украинские города в состоянии тревоги, нарушать повседневную жизнь мирных жителей, а также наносить удары по энергетической и критически важной инфраструктуре.

Во время последней атаки жители Киева были вынуждены часами оставаться в укрытиях, ожидая новых ударов. После волн беспилотников российские силы также нанесли по столице ракетные удары.

Как сообщил Зеленский, украинским силам ПВО удалось уничтожить около 93% российских дронов, однако эффективность перехвата ракет составила 73%. По состоянию на вечер четверга известно о 24 погибших и 48 раненых.

Россия пытается перегрузить ПВО

Эксперты отмечают, что массовые атаки дешевыми беспилотниками создают огромную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

Для отражения ударов Украина использует мобильные пулеметные группы, средства радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики и дорогие ракеты ПВО. Большое количество воздушных целей заставляет тратить дорогие ракеты на относительно дешевые дроны.

Исследователь Центра европейского политического анализа Федерико Борсари заявил, что дневные атаки могут иметь еще одну цель.

"Основными целями обычно являются мобильные огневые группы, наземные пусковые установки ПВО и другие военные цели высокой важности", – сказал он.

По словам Борсари, часть российских дронов-приманок оснащена датчиками для разведки и обнаружения украинских систем ПВО.

РФ наращивает производство "Шахедов"

Эксперты связывают рост масштабов атак с расширением производства дронов в Татарстане. Основным центром производства называют завод в особой экономической зоне "Алабуга".

"Идеально было бы уничтожить производство в Алабуге", - говорит Анохин.

Несмотря на увеличение количества атак, украинская ПВО демонстрирует высокую эффективность. По оценкам аналитика, если осенью прошлого года около трети "Шахедов" достигали целей, то в апреле этот показатель упал примерно до 14%.

Впрочем, эксперты считают, что многочасовые дневные волны дронов могут стать постоянной частью войны России против Украины.

"Однако непонятно, приносит ли российская стратегия целевых атак плоды", – подытожил Борсари.

У России появились новые цели для ударов

Аналитики также упомянули, что Кремль ранее угрожал ударами, в частности "Орешником" по Киеву, если парад в Москве будет сорван. Хотя празднование на Красной площади состоялось, Россия не отказалась от своих планов.

В частности, РФ проводит разведку центров принятия решений в Киеве и его окрестностях на предмет возможных будущих ударов.

Так, ГУР получило спутниковые снимки и российские документы, в которых изложены планы ударов по примерно 20 политическим и военным объектам, которые часто посещают высокопоставленные украинские чиновники.

"Кремль угрожал нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, если украинские войска нанесут удары во время празднования Дня Победы в Москве 9 мая. Россия не отказалась от своих планов по таким ударам в будущем — даже после окончания срока прекращения огня", — подытожили в ISW.

Россия сейчас запускает ракеты почти "с конвейера". Но ослабление санкций, особенно в сочетании с замедлением поставок перехватчиков Patriot для Украины, усилит и без того значительную угрозу, которую представляют российские ракетные удары. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщал Главред, в ночь на 16 мая российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову. В результате атаки повреждены три выхода из метрополитена и три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в прилегающих зданиях.

Также ночью Россия нанесла массированный удар дронами по югу Одесской области, в частности по городу Измаил, там есть пострадавшие. Повреждена жилая и портовая инфраструктура.

Об источнике: Business Insider Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

