Как хранить хлеб, чтобы он оставался свежим до 2 недель: так делали еще наши бабушки

Вы узнаете:
- Почему хлеб плесневеет
- Почему нельзя хранить хлеб в холодильнике
- Как хранить хлеб, чтобы не было плесени
Хлеб относится к тем продуктам, которые быстро портятся. Уже через несколько дней после покупки на корочке могут появиться зеленые пятна плесени, а мякиш становится сухим и невкусным. Но существует простой способ сохранить хлеб свежим до 2 недель.
Почему хлеб плесневеет так быстро
Основная причина — избыточная влага. Когда хлеб хранят в пластиковых пакетах, водяной пар, выделяющийся из продукта, не имеет выхода. Внутри пакета создается теплая и влажная среда, которая идеально подходит для развития плесени. Именно поэтому уже через три дня хлеб может потерять свежесть, пишет Onet.
Как хранить хлеб дольше: трюк с кубиком сахара
Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуем воспользоваться простым приемом, который хорошо знали еще наши бабушки. Достаточно положить один-два кубика сахара в хлебный мешок или полотняную сумочку, где лежит хлеб. Сахар обладает гигроскопическими свойствами — он поглощает избыточную влагу из воздуха. Благодаря этому условия для развития плесени исчезают, а хлеб остается мягким и свежим значительно дольше.
Важно помнить: сахарные кубики нужно регулярно заменять. Если они начинают распадаться или слипаться, их способность удерживать влагу уменьшается.
Как избежать пересыхания хлеба
Иногда возникает обратная проблема — хлеб быстро высыхает. В таком случае поможет кусок сырого картофеля, половина яблока или стебель сельдерея, положенные в хлебницу. Они поддерживают оптимальный уровень влажности, предотвращая чрезмерное затвердевание корочки. Но эти природные "регуляторы" также нужно регулярно заменять, чтобы они не портились.
Самые распространенные ошибки при хранении хлеба
Многие считают, что холодильник — лучшее место для хлеба. На самом деле это не так. Низкая температура ускоряет процесс затвердевания мякоти, а высокая влажность в камере способствует развитию плесени. Пластиковые пакеты тоже не являются оптимальным вариантом. Если избежать их невозможно, лучше оставлять пакет открытым, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Смотрите видео о том, как замораживать хлеб для хранения:
Об источнике: Onet
Onet.pl — интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.
