Стало известно, где пройдет Детское Евровидение 2026

Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что национальная телерадиокомпания Мальты, Public Broadcasting Services (PBS), станет организатором Детского Евровидения 2026.
Как сообщает союз, конкурс вернется на Мальту впервые с 2016 года, когда остров в последний раз принимал это мероприятие в Валлетте, подарив яркое и запоминающееся шоу.
24-ое Детское Евровидение состоится в субботу, 24 октября, на площадке MFCC в Та’Кали, которая превратится в оживленную деревню Евровидения.
Мальта долгое время была одной из самых успешных стран в истории Детского Евровидения, дважды побеждая на конкурсе — в 2013 году с песней Гайи Каучи "The Start" и снова в 2015 году с песней Дестини "Not My Soul". "Страна неизменно демонстрировала сильную приверженность конкурсу, как на сцене, так и за ее пределами, что делает ее естественным выбором для того, чтобы снова приветствовать поклонников и делегации из семьи Детского Евровидения", - сообщают организаторы.
Детский песенный конкурс "Евровидение-2026" представит талантливых исполнителей в возрасте от 9 до 14 лет со всей Европы и из-за рубежа.
Более подробная информация, включая полный список участников, будет объявлена в ближайшие месяцы.
Детский песенный конкурс "Евровидение", который проводится уже 23-й год, продолжает предоставлять уникальную платформу для молодых артистов в возрасте от 9 до 14 лет, позволяя им продемонстрировать свой талант на международной сцене, объединяя зрителей посредством музыки, творчества и культурного обмена.
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
