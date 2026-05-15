Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Заключил контракт": на фронте в Украине погиб звезда российских сериалов

Кристина Трохимчук
15 мая 2026, 18:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
РосСМИ сообщили о смерти Павла Чернявского
Павел Чернявский погиб
Павел Чернявский погиб / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Вы узнаете:

  • Павел Чернявский присоединился к российским оккупантам
  • Обстоятельства смерти актера

Известный российский актер Павел Чернявский решил вступить в ряды российской оккупационной армии и поплатился за это. РосСМИ сообщили, что звезда российских сериалов "Счастливы вместе", "След" и фильма "Чернобыль" погиб на территории Украины.

Оказалось, что актер погиб на фронте еще 3 марта, но публично об этом стало известно только сейчас из некролога на российском сайте, связанном с кино.

видео дня
Павел Чернявский - сериал "След"
Павел Чернявский - "След" / фото: kino-teatr.ru

"С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актер Павел Чернявский", — написали там.

Актер добровольно решил воевать в российской армии и отправился на фронт в декабре 2025 года. Жизнь оккупанта после этого продлилась недолго — менее четырех месяцев, и Чернявского похоронили в Омске.

Павел Чернявский - сериалы
Павел Чернявский - сериалы / фото: kino-teatr.ru

"В декабре 2025 года заключил контракт с Минобороны.3 марта 2026 года погиб в зоне СВО. Похоронен в Омске", — коротко написали в биографии актера.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наташа Королева, которая давно игнорирует войну в родной Украине и остается в РФ, отправилась в США на встречу с сестрой. В своих соцсетях певица-молчунья опубликовала кадры с Ириной Порывай, более известной как Руся.

Также Екатерина Усик поделилась трогательной историей своего рождения, которая больше похожа на чудо. Жена прославленного чемпиона призналась, что ее жизнь началась с борьбы: после появления на свет врачи буквально спасали ее в течение трех месяцев.

Вас может заинтересовать:

Про сериал: Счастливы вместе

"Счастливы вместе" — российский комедийный сериал телекомпании ТНТ, номинант на премию "Тэфи", сообщает Википедия. Сериал снят по формату культового телепроекта — "Женаты... с детьми" (англ. Married ... with Children), благодаря которому FOX Network менее чем за год превратилась из малоизвестной компании в одного из лидеров американского телевидения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
российские актеры новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовится к наступлению на Киев: Зеленский — о реальной угрозе со стороны Беларуси

РФ готовится к наступлению на Киев: Зеленский — о реальной угрозе со стороны Беларуси

17:25Война
РФ готовит новые ракетные удары: Зеленский назвал объекты, на которые нацелен враг

РФ готовит новые ракетные удары: Зеленский назвал объекты, на которые нацелен враг

16:49Война
Есть погибший и раненый: в Хмельницкой области напали на полицейских

Есть погибший и раненый: в Хмельницкой области напали на полицейских

16:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

Почему "хрущевки" до сих пор не снесли: историк раскрыл неприятный нюанс из СССР

Почему "хрущевки" до сих пор не снесли: историк раскрыл неприятный нюанс из СССР

Последние новости

18:50

"Неуважение к ВСУ": военный пожаловался на действия ПриватБанка

18:32

Урожай смородины и крыжовника удвоится: что нужно сделать в мае

18:23

Путин теряет контроль: раскрыты детали серьезного раскола власти в РФВидео

18:13

Китайцы усадили Трампа в глубокий стул: забавные кадры со встречи с СиВидео

18:06

"Заключил контракт": на фронте в Украине погиб звезда российских сериалов

Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей ХарьковскийВолчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский
18:02

Алина Гросу показала сына в День семьи

18:01

Секрет сочного и мягкого шашлыка раскрыт: как его правильно жарить на углях

17:43

Почему нельзя пить из чужой чашки: основные приметы и суеверия

17:42

Людей призывают избегать одного режима в стиральной машине: принесет проблемыВидео

Реклама
17:32

Стало известно, где пройдет Детское Евровидение 2026

17:30

Зачем замораживать зубную пасту: простой, но гениальный трюк

17:29

Сантехник раскрыл лучшее средство от засоров: уксус больше не нуженВидео

17:25

РФ готовится к наступлению на Киев: Зеленский — о реальной угрозе со стороны Беларуси

17:14

Простой порошок, который резко повышает урожайность клубники: чем следует удобрить кусты

17:07

Путинистка Королева показала певицу Русю в США: "Звезда наша"

16:49

РФ готовит новые ракетные удары: Зеленский назвал объекты, на которые нацелен врагФото

16:34

Есть погибший и раненый: в Хмельницкой области напали на полицейских

16:34

Большой ажиотаж и рост цен: возможен ли дефицит продуктов в Украине

16:33

Как и где на самом деле нужно хранить яйца: одну ошибку допускает большинствоВидео

16:11

Солнцезащитные очки на лето 2026 года: 3 оправы "подтянут" лицо без косметологаВидео

Реклама
16:04

Россияне потеряли важные объекты: Силы обороны нанесли мощные удары по РФ

16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро пошел на понижение: новый курс валют на 18 мая

16:02

Притягивает клещей как магнит: на какой цвет одежды они реагируют сильнее всего

15:45

Далее — Гаага: Ирина Мудра рассказала о ключевом прогрессе на пути к созданию Специального трибунала для РФ

15:28

"Он должен был жить": во время атаки на Киев погиб 23-летний полтавчанин

15:20

Тарифы на воду могут вырасти почти втрое: где уже пересматривают цены

15:17

Должникам в Украине арестуют счета: в Минюсте рассказали, кто в зоне риска

15:03

Только не "кормушка": как правильно сказать по-украински - догадываются единицы

15:01

Гороскоп Таро на завтра 16 мая: Водолею - не сдаваться, Девам - новая история

15:01

Огурцы отблагодарят рекордным урожаем: как часто их на самом деле следует поливать

14:47

Роксолану боялся весь гарем: почему жену Сулеймана обвиняли в колдовствеВидео

14:34

"Мама Таня наконец-то дождалась": из плена вернулся боец "Азова" Артем ВишнякФото

14:31

Угроза ядерного удара по Украине: Буданов сказал, пойдет ли Россия на такой шаг

14:14

Назван первый спортсмен-миллиардер Британии: сколько он зарабатывает

14:09

Ким: Нужно не просто восстановить разрушенные больницы, а поддержать тех, кто в них работает

14:08

"Очень хотела жить": за жизнь жены Усика три месяца боролись врачи

13:58

"Дякую" или "спасибі": как на самом деле правильно выразить благодарность на украинском

13:57

Ольга Мартыновская не будет судьей МастерШеф: что произошло

13:48

Что на самом деле означает режим "D/S" в авто: ответ знают единицыВидео

13:39

Ленивые голубцы с секретным ингредиентом: рецепт сочного блюда

Реклама
13:28

Муравьи убегают мгновенно: чем посыпать участок, чтобы спасти сад и огород

13:14

"Работаю со всеми": известный шоумен назвал самых дорогих украинских артистов

13:13

Можно ли приглашать вдову на помолвку, свадьбу и крестины — ответ священникаВидео

13:08

Финал Евровидения 2026: что ждет Украину и новые фавориты букмекеровВидео

13:04

"Ни одного уцелевшего здания": полицейский рассказал, как выглядит Волчанск сегодня

12:52

Мэра Львова Андрея Садового облили неизвестной жидкостью

12:48

Град, грозы и сильные шквалы: на Украину надвигается непогода

12:25

Пышные цветы в следующем году гарантированы: что делать с пионами после цветения

12:19

Австралийская "Джей Ло" взорвала Евровидение 2026: что о ней известноВидео

12:17

Почему свекла несладкая: названы фатальные ошибки при посадке и поливе

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять