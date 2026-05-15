"Заключил контракт": на фронте в Украине погиб звезда российских сериалов

РосСМИ сообщили о смерти Павла Чернявского

Павел Чернявский погиб / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Павел Чернявский присоединился к российским оккупантам

Обстоятельства смерти актера

Известный российский актер Павел Чернявский решил вступить в ряды российской оккупационной армии и поплатился за это. РосСМИ сообщили, что звезда российских сериалов "Счастливы вместе", "След" и фильма "Чернобыль" погиб на территории Украины.

Оказалось, что актер погиб на фронте еще 3 марта, но публично об этом стало известно только сейчас из некролога на российском сайте, связанном с кино.

Павел Чернявский - "След" / фото: kino-teatr.ru

"С опозданием стало известно, что 3 марта в зоне СВО погиб актер Павел Чернявский", — написали там.

Актер добровольно решил воевать в российской армии и отправился на фронт в декабре 2025 года. Жизнь оккупанта после этого продлилась недолго — менее четырех месяцев, и Чернявского похоронили в Омске.

Павел Чернявский - сериалы / фото: kino-teatr.ru

"В декабре 2025 года заключил контракт с Минобороны.3 марта 2026 года погиб в зоне СВО. Похоронен в Омске", — коротко написали в биографии актера.

Про сериал: Счастливы вместе "Счастливы вместе" — российский комедийный сериал телекомпании ТНТ, номинант на премию "Тэфи", сообщает Википедия. Сериал снят по формату культового телепроекта — "Женаты... с детьми" (англ. Married ... with Children), благодаря которому FOX Network менее чем за год превратилась из малоизвестной компании в одного из лидеров американского телевидения.

