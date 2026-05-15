Должникам в Украине арестуют счета: в Минюсте рассказали, кто в зоне риска

Виталий Кирсанов
15 мая 2026, 15:17
Во время войны государство не ставит целью полностью лишить граждан средств к существованию.
Должникам в Украине арестуют счета / Коллаж: Главред

Кратко:

  • Украинцы могут обратиться с заявлением о частичной разблокировке счета
  • Человеку разрешается ежемесячно пользоваться суммой около 15 тыс грн

В Украине исполнительная служба имеет право арестовывать средства на банковских счетах должников, однако в условиях военного положения гражданам обещают оставить доступ к минимальным средствам для жизни. Об этом заявил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко в эфире телеканала "Рада".

По его словам, законодательство действительно позволяет арестовывать все деньги на счетах должника, однако украинцы могут обратиться с заявлением о частичной разблокировке счета. В таком случае человеку разрешается ежемесячно пользоваться суммой в пределах около 15 тысяч гривен.

Как подчеркнул Гайченко, во время войны государство не ставит целью полностью лишить граждан средств к существованию, поэтому предусмотрен механизм защиты минимального финансового обеспечения.

Кроме того, чиновник рассказал об изменениях в законодательстве, касающихся исполнительного производства. В частности, Верховная Рада повысила порог задолженности, при котором возможно принудительное взыскание единственного жилья должника.

Если ранее недвижимость могли выставить на продажу уже при долге от 200 тысяч гривен, то теперь этот показатель увеличен до 450 тысяч гривен. По словам представителя Минюста, это позволит лучше защитить граждан с небольшими долгами от потери жилья.

В министерстве также сообщили, что сейчас в системе исполнительной службы находится около трех миллионов производств. При этом примерно 95% дел не достигают суммы задолженности, необходимой для взыскания через продажу недвижимости.

Отдельно Гайченко отметил расширение автоматизированной системы ареста банковских счетов. Сегодня к ней подключены почти все крупные банки страны, включая государственные финансовые учреждения.

"Мы просто сделаем так, что мелкие банки, услугами которых пользовались "профессиональные" должники с миллионными, многомиллионными долгами, также будут обязаны подключиться к системе", – подытожил Гайченко.

Долги украинцев - подробности

Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла закон, который ужесточает ограничения для должников и переводит процесс взыскания долгов в автоматизированный формат. Закон направлен на упрощение исполнительного производства через цифровизацию и расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства.

В Украине готовятся изменения в сфере финансового мониторинга, которые уже вызывают активную общественную дискуссию. В частности, Госфинмониторинг начинает отдельно анализировать крупные операции с наличными, особенно в случае внесения наличных через разные банки с повторным использованием одних и тех же документов о доходах.

Клиенты Ощадбанка жалуются на ужасное обслуживание в отделениях - из-за ошибки пенсионерке пришлось оплачивать долг, о котором она не знала.

