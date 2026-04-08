Новые правила взыскания долгов: Рада приняла закон, что изменится для украинцев

Запрещено взыскание единого жилья военнослужащих во время военного положения и год после его завершения.

Верховная Рада переводит взыскание долгов в автоматизированную систему

Кратко:

Верховная Рада приняла закон об автоматизированном взыскании долгов

Закон ужесточает ограничения на распоряжение имуществом должников

Упрощается процедура снятия ограничений после погашения задолженности

Верховная Рада приняла закон, который ужесточает ограничения для должников и переводит процесс взыскания долгов в автоматизированный формат. Закон направлен на упрощение исполнительного производства через цифровизацию и расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства.

Документ предполагает углубление взаимодействия исполнителей с государственными органами, банками, финансовыми учреждениями и небанковскими платежными сервисами.

Ужесточение ограничений на имущество должников

В частности, ограничения на распоряжение имуществом должников станут более жесткими: если лицо внесено в Единый реестр должников, нотариус или другой орган откажет в продаже или залоге его имущества.

В то же время упростится процедура снятия ограничений после погашения задолженности. После поступления средств на счет органа исполнительной службы или частного исполнителя система автоматически сформирует уведомление о погашении долга, что станет основанием для исключения должника из реестра и снятия арестов с денежных средств, электронных денег и ценных бумаг.

Принятие закона является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Порог взыскания и защиты жилья

Народный депутат Игорь Фрис отметил в Facebook:

"Ничего дополнительного позволяющего забирать единое имущество должника, в законе нет. Напротив – порог увеличен с 20, как сейчас, до 50 минимальных зарплат, при которых возможно взимать жилье по решению суда".

Он также уточнил, что запрещено обращение взыскания на единое жилье военнослужащих во время военного положения и в течение года после его завершения, а также на жилье должника, если сумма долга не превышает 50 минимальных зарплат (432 тысячи грн).

Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла законопроект №15110 , предусматривающий продолжение уплаты военного сбора после завершения или отмены военного положения. Об этом стало известно с заседания парламента.

Кроме того, 10 марта Верховная Рада не проголосовала за законопроект, который должен был ввести автоматический обмен информацией о доходах через цифровые платформы, включая сервисы Bolt, Booking, Glovo, OLX и другие. Документ не набрал необходимое количество голосов.

Также 25 марта Верховная Рада приняла закон №13155 , освобождающий владельцев поврежденного или разрушенного жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом. За решение проголосовали 308 депутатов.

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия .

