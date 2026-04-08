Новые правила взыскания долгов: Рада приняла закон, что изменится для украинцев

Руслан Иваненко
8 апреля 2026, 02:06
Запрещено взыскание единого жилья военнослужащих во время военного положения и год после его завершения.
Верховная Рада переводит взыскание долгов в автоматизированную систему

  • Верховная Рада приняла закон об автоматизированном взыскании долгов
  • Закон ужесточает ограничения на распоряжение имуществом должников
  • Упрощается процедура снятия ограничений после погашения задолженности

Верховная Рада приняла закон, который ужесточает ограничения для должников и переводит процесс взыскания долгов в автоматизированный формат. Закон направлен на упрощение исполнительного производства через цифровизацию и расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства.

Документ предполагает углубление взаимодействия исполнителей с государственными органами, банками, финансовыми учреждениями и небанковскими платежными сервисами.

Ужесточение ограничений на имущество должников

В частности, ограничения на распоряжение имуществом должников станут более жесткими: если лицо внесено в Единый реестр должников, нотариус или другой орган откажет в продаже или залоге его имущества.

В то же время упростится процедура снятия ограничений после погашения задолженности. После поступления средств на счет органа исполнительной службы или частного исполнителя система автоматически сформирует уведомление о погашении долга, что станет основанием для исключения должника из реестра и снятия арестов с денежных средств, электронных денег и ценных бумаг.

Принятие закона является частью обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility.

Порог взыскания и защиты жилья

Народный депутат Игорь Фрис отметил в Facebook:

"Ничего дополнительного позволяющего забирать единое имущество должника, в законе нет. Напротив – порог увеличен с 20, как сейчас, до 50 минимальных зарплат, при которых возможно взимать жилье по решению суда".

Он также уточнил, что запрещено обращение взыскания на единое жилье военнослужащих во время военного положения и в течение года после его завершения, а также на жилье должника, если сумма долга не превышает 50 минимальных зарплат (432 тысячи грн).

Как сообщал Главред, Верховная Рада приняла законопроект №15110 , предусматривающий продолжение уплаты военного сбора после завершения или отмены военного положения. Об этом стало известно с заседания парламента.

Кроме того, 10 марта Верховная Рада не проголосовала за законопроект, который должен был ввести автоматический обмен информацией о доходах через цифровые платформы, включая сервисы Bolt, Booking, Glovo, OLX и другие. Документ не набрал необходимое количество голосов.

Также 25 марта Верховная Рада приняла закон №13155 , освобождающий владельцев поврежденного или разрушенного жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом. За решение проголосовали 308 депутатов.

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия .

