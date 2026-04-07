"Виктор помог нам понять": как Орбан предлагает помирить Украину и РФ - Вэнс

Орбан подтвердил готовность принять встречу лидеров Украины и России и поддержать мирные переговоры между странами.

Вэнс подчеркнул важность дипломатии и сотрудничества с Орбаном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан помог Соединенным Штатам понять, что нужно Украине и России для достижения мира. Об этом Венс сообщил во время совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште, трансляцию которой вел Белый дом.

На вопрос венгерских журналистов по поводу якобы "угроз Зеленского Венгрии и лично Виктору Орбану" Вэнс ответил, что ему неизвестно о каких-либо подобных угрозах. В то же время он подчеркнул, что венгерские власти проявили "мудрость и разум относительно конфликта между Россией и Украиной".

Вэнс о необходимости дипломатии

"Послушайте, вам не нужно защищать мораль войны. Я думаю, что Виктор это сделал, я точно это сделал, и президент Соединенных Штатов осудил вторжение. Нам не нравится война. Мы хотим, чтобы она была остановлена", - заявил Вэнс.

По его словам, вопрос состоит в том, как именно остановить войну.

"И ответ идет не от политиков, которые стоят у микрофонов, бьют себя в грудь и ведут себя жестко, когда чьи-то дети отправляются воевать в конфликте. Вы делаете это с помощью стойкой дипломатии", - отметил он.

Роль Венгрии в мирных переговорах

Вэнс отметил важность поиска альтернативы продолжению конфликта и отметил, что президент США Дональд Трамп отдан урегулированию из-за негативных последствий войны для торговли, морали и человеческой жизни.

"Виктор помог нам лучше всех понять, что нужно украинцам и что нужно россиянам для того, чтобы достичь мира", - добавил вице-президент.

Он также считает Будапешт хорошим местом организации саммита лидеров Украины и России.

"Я думаю, если нам когда-нибудь удастся свести этих лидеров вместе - это идеальное место для этого", - отметил Вэнс.

В свою очередь, Орбан подтвердил готовность Венгрии принять встречу лидеров двух стран.

Виктор Орбан - заявления по Украине

Как сообщал Главред , премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что на заседании Европейского Совета не поддержит утверждение решения о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро.

Кроме того, Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину. Причина – ограничение работы нефтепровода "Дружба". Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Напомним, что премьер-министр Венгрии снова обострил риторику в отношении Украины и лично президента Владимира Зеленского, заявив, что парламентские выборы 12 апреля станут "судьбоносным выбором между миром и войной".

Об источнике: Белый дом Белый дом – официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура языка для президента и его советников, пишет Википедия .

