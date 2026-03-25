Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

Орбан добавил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти.

Орбан выдвинул Украине новый ультиматум

Главное из заявления Орбана:

Венгрия прекратит поставки газа в Украину

Оставшийся объем газа будет храниться в Венгрии

Такие меры необходимы для того, чтобы "прорвать нефтяную блокаду"

Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину. Причина — ограничение работы нефтепровода "Дружба". Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По его словам, пока Украина не будет поставлять нефть, она не будет получать газ от венгров.

Он также добавил, что на ближайшем заседании правительства предложит принять решение о хранении остатков газа в Венгрии.

"Поставки газа из Венгрии в Украину будут постепенно прекращены, а тот объем газа, который останется в Венгрии, будет храниться в Венгрии", — добавил Орбан.

По его мнению, венграм нужно продолжать защищаться от "украинского шантажа". В частности, это связано с тем, что Украина якобы "атакует южный газопровод, поставляющий газ в Венгрию".

"Мы должны создать резервы, и поэтому мы будем заполнять венгерские газохранилища вместо украинских", — подчеркнул премьер.

Кроме того, он отметил, что такие меры необходимы для того, чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить страну безопасным энергоснабжением, и добавил, что так стране удастся "сохранить защищенную цену на бензин и сниженную цену на газ".

Виктор Орбан — последние заявления

Как сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на заседании Европейского Совета не поддержит утверждение решения о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро.

Орбан также заявлял, что Будапешт не изменит своей позиции относительно финансовых решений ЕС для Украины, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Кроме того, премьер-министр Венгрии вновь обострил риторику в отношении Украины и лично президента Владимира Зеленского, заявив, что парламентские выборы 12 апреля станут "судьбоносным выбором между миром и войной".

Читайте также:

О личности: Виктор Орбан Ви́ктор О́рбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.

