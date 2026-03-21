Россия хотела подготовить "покушение" на Орбана — WP

Россия пытается улучшить результаты Орбана на парламентских выборах в апреле.

https://glavred.info/politics/rossiya-hotela-podgotovit-pokushenie-na-orbana-wp-10750862.html Ссылка скопирована

Россия якобы готовила покушение на Виктора Орбана

Что известно:

РФ могла готовить "покушение" на Виктора Орбана

Кремль пытается помочь Орбану победить на выборах

РФ предложила инсценировать покушение на премьера Венгрии Виктора Орбана. Это якобы могло бы улучшить результаты Орбана на парламентских выборах в апреле. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на информацию европейской разведки.

Европейская разведывательная служба получила внутренний отчет российских оперативников. В нем говорилось о необходимости воплотить стратегию, способную "фундаментально изменить парадигму избирательной кампании".

видео дня

"Такой инцидент сместит восприятие кампании из рациональной сферы социально-экономических вопросов в эмоциональную, где ключевыми темами станут государственная безопасность, стабильность и защита политической системы", — говорится в сообщении.

На данный момент никаких физических нападений на Орбана не было. Пресс-секретарь венгерского премьера Золтан Ковач отказался отвечать на вопросы о вмешательстве РФ в выборы. В то же время Дмитрий Песков утверждает, что отчет является "дезинформацией".

Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, Виктор Орбан заявлял, что планирует добиться возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" со стороны Украины. По его словам, это будет достигнуто не путем соглашений или переговоров, а силой.

Он также говорил, что в течение последних 4 лет Зеленский якобы не может принять позицию суверенных венгерских властей и венгерского народа в отношении войны между страной-агрессором Россией и Украиной.

Кроме того, Орбан обвинил Украину в якобы подготовке "диверсий против венгерской энергетики" и ввел ограничения вблизи границы с Украиной. Он также усилил присутствие военных возле энергообъектов.

Вас может заинтересовать:

О личности: Виктор Орбан Ви́ктор О́рбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред