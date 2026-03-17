"Нет нефти – нет денег": Орбан выдвинул Украине новый наглый ультиматум

Виктор Орбан обвинил Украину в том, что она "не приняла" венгерских "экспертов".

Виктор Орбан сделал новое наглое заявление

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не изменит своей позиции в отношении финансовых решений ЕС для Украины, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Как сказал он в заявлении, которое опубликовал в Facebook, этот вопрос был обсужден с председателем Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Если нет нефти, нет денег. Я сказал, что позиция Венгрии остается неизменной", — подчеркнул венгерский премьер.

Орбан вновь обвинил Украину в том, что она "не приняла" венгерских "экспертов", которые приезжали, чтобы осмотреть и проверить состояние нефтепровода.

"Они не соглашаются и даже открыто заявляют, что не намерены передавать дешевую российскую нефть в Венгрию", - пожаловался Орбан.

Он заявил, что рассматривает эту "нефтяную блокаду" как повод для оппозиционной партии "Тиса" вмешаться в выборы в Венгрии: "Поэтому ситуация чрезвычайно проста. Если нет нефти, нет денег".

Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.

Как сообщал Главред, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.

О персоне: Виктор Орбан Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

