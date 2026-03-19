Орбан готов поддержать Украину, но есть одно условие: чего хочет Венгрия

Орбан вновь заявил, что венгры до сих пор не могут получить нефть.

Орбан назвал условие поддержки Украины

Главное из заявления Орбана:

Венгрия не поддержит решение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро

Сначала должны быть возобновлены поставки российской нефти

Орбан готов поддержать Украину, когда его страна получит нефть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что 19 марта на заседании Европейского Совета не поддержит утверждение решения о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Об этом он заявил журналистам перед началом саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, сначала должны быть возобновлены поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который проходит через территорию Украины.

"Мы хотели бы получать нефть, которая принадлежит нам, из Украины, и которую сейчас заблокировали украинцы. Я никогда не поддержу здесь ни одного решения, которое будет в пользу Украины. Венгры до сих пор не могут получить нефть, которая нам принадлежит", — подчеркнул Орбан.

Он также добавил, что позиция Венгрии очень проста в отношении возможности утверждения кредита Украине в размере 90 млрд евро.

"Мы готовы поддержать Украину тогда, когда получим нефть, которая заблокирована ими. До того момента Венгрия не поддержит ни одно решение, которое будет в пользу Украины", — отметил премьер-министр Венгрии.

Нефтепровод "Дружба" — что известно

Как сообщал Главред, Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт приостановит транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Глава МИД Венгрии Петер Сиарто также заявлял, что пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба", его страна не позволит продвигать решение, важное для Киева.

Позже президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта заявили, что Украина согласилась на предложение ЕС о финансовой и технической помощи для восстановления нефтепровода "Дружба", поврежденного российскими ударами.

О личности: Виктор Орбан Ви́ктор О́рбан (венг. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998—2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно выражал поддержку России и выступал против оказания военной и финансовой помощи Украине.

