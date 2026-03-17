Украина восстановит "Дружбу", но есть важный нюанс: кто профинансирует ремонт

Украина согласилась возобновить проект "Дружба", однако работы будут финансироваться не только за счет Украины.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-vosstanovit-druzhbu-no-est-nyuans-kto-profinansiruet-remont-10749614.html Ссылка скопирована

Украина согласилась восстановить "Дружбу"

Главное:

ЕС предложил техническую и финансовую помощь в ремонте нефтепровода "Дружба"

Украина согласилась на предложение ЕС

В то же время Брюссель ищет альтернативы российской нефти для Центральной и Восточной Европы

Украина согласилась на предложение ЕС о финансовой и технической помощи для восстановления нефтепровода "Дружба", поврежденного российскими ударами.

Об этом говорится в совместном заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошта.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

По ее словам, европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно. Приоритетом Европы фон дер Ляйен назвала обеспечение энергетической безопасности для всех европейских граждан.

"ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинцы одобрительно отнеслись к этому предложению и приняли его. Европейские эксперты доступны немедленно", — говорится в сообщении.

В совместном заявлении фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты говорится, что после атак на "Дружбу" ЕС начал интенсивные переговоры с Украиной и европейскими государствами для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Ультиматумы из-за "Дружбы" - что известно

Как сообщал Главред, венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт приостановит транзит жизненно важных для Украины поставок, пока Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что его страна готова заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, как это сделала Венгрия.

Кроме того, Орбан сообщал, что планирует добиться возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" со стороны Украины. По его словам, это будет достигнуто не путем соглашений или переговоров, а силой.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

О личности: Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен — немецкая политическая деятельница, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013—2019 годах; с 1 декабря 2019 года — президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на пост президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред