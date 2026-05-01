Отпугивает улиток и слизней: какое растение нужно посадить в саду

Это растение справляется с вредителями лучше, чем любые средства.

Что отпугивает улиток / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какое растение стоит сажать в саду

Как оно отпугивает вредителей

С приходом тепла в саду и на огороде все чаще появляются вредители. Обычно от них трудно избавиться без использования специальных средств. Однако, оказывается, всего одно растение может защитить участок от нежелательных гостей.

Какие растения отпугивают вредителей

Эксперт по садоводству назвал одно растение, которое он считает незаменимым для каждого сада благодаря его естественным свойствам отпугивания вредителей, таких как слизни, улитки и различные насекомые, пишет express.co.uk.

"Вот одно простое растение, которое я рекомендую выращивать в каждом саду. В каждой части моего сада должны быть настурции", — заявил он.

Как настурции борются с вредителями

По его словам, настурции отвлекают вредителей от других растений. Все потому, что все растение, включая цветы, семенные коробочки и даже листья, на 100 процентов съедобно.

"Слизни и улитки не могут насытиться листьями настурции, а бабочки-капустницы любят откладывать своих гусениц под листьями", — добавил он.

Отмечается, что настурции действуют как естественный репеллент от вредителей, защищая драгоценный урожай от ущерба.

@joesgarden Сегодня мы вернулись, и я покажу одно простое растение, которое, по моему мнению, должно быть в каждом саду, независимо от его размера. Настурции можно увидеть по всему моему саду, и есть множество причин, по которым я рекомендую вам сделать то же самое. Настурции не только очень красивые и простые в выращивании цветы, но и, пожалуй, самые полезные растения в моем саду. Каждая часть растения полностью съедобна, и я считаю, что оно очень вкусно в летнем салате, придавая ему вкус, похожий на рукколу. Настурции очень просты и легко растут, и после высадки практически не требуют ухода. Но главная причина, по которой я их выращиваю, — это органическая борьба с вредителями. Они притягивают слизней и других насекомых, что помогает удержать их подальше от ваших более ценных культур. Не только это: капустные бабочки любят откладывать яйца под листьями настурции, что опять же удерживает их подальше от ваших капустных и других более ценных растений. Они не только очень полезны, но если вы посадите одну или две настурции, они будут расти у вас практически всю жизнь. Хотя они отмирают каждый год, они самосеются. Следующей весной вы заметите, как в этом месте появляется множество маленьких всходов настурции. Прорежьте их и оставьте самые сильные, чтобы начать цикл заново. Надеюсь, у вас у всех прекрасная неделя, спасибо за просмотр, я люблю вас всех, Джо ??? #настурция #садоводство #устойчивоеразвитие #советыпосадоводству #экосоветы #zero waste ♬ A Gentle Sunlight - James Quinn

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

