Как избавиться от улиток без химии: простой рецепт спасет весь сад

Алексей Тесля
29 апреля 2026, 19:55
Для борьбы с вредителями не обязательно сразу использовать химию. Существуют простые натуральные способы.
Слизни и улитки
Как избавиться от слизней и улиток / Коллаж: Главред, фото: freepik, ua.depositphotos.com

Слизни и улитки — обычные обитатели садов, особенно там, где есть влага и тень. Именно в таких местах они прячутся, размножаются и активно питаются.

Их основной рацион — молодые листья, побеги и даже недозрелые плоды, поэтому при массовом появлении они способны серьёзно повредить посадки, пишет Deccoria.

Эти вредители быстро увеличивают численность, так как откладывают яйца во влажной почве, под опавшей листвой или растительными остатками. После дождей их активность резко возрастает. Попасть в сад они могут как с соседних участков, так и вместе с купленными растениями, ведь ухоженные грядки создают для них идеальные условия.

Для борьбы с ними не обязательно сразу использовать химию. Существуют простые натуральные способы. Например, можно приготовить отпугивающий раствор на основе воды, острого перца, чеснока и мяты. После настаивания смесь разбавляют и опрыскивают растения и почву, особенно в вечернее время. Резкие запахи и жгучие компоненты раздражают слизней и заставляют их покидать участок.

Ещё один способ — использовать ловушки. Половинка грейпфрута, оставленная на грядке, привлекает вредителей своим ароматом. Со временем они собираются вокруг неё, после чего их можно легко убрать.

Такие методы считаются более безопасными для окружающей среды, чем химические средства, которые хоть и дают быстрый эффект, но могут вредить полезным насекомым и состоянию почвы. Поэтому сначала стоит попробовать щадящие способы и лишь при необходимости переходить к более радикальным мерам.

Как избавиться от слизней и улиток
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о применении уксуса в саду:

В нём автор рассказывает о своём опыте и подчёркивает, что возможности уксуса на участке часто переоценивают. По его словам, средство действительно полезно для дезинфекции садового инвентаря и может помочь при борьбе с мучнистой росой.

Однако в других случаях его эффективность ограничена: уксус плохо справляется с сорняками, не помогает против улиток и не отпугивает животных, а также не может заменить удобрения. В итоге автор приходит к выводу, что это скорее вспомогательное средство для отдельных задач, а не универсальное решение для ухода за садом.

О ресурсе: Deccoria

Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, который специализируется на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia — одной из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

