Календарь праздников в мае: когда Троица и День Матери в 2026 году

Май 2026 года богат на важные праздники и памятные даты. Узнайте, когда отмечаем Троицу и День матери, а также какие ещё события ждут в этом месяце — чтобы ничего не пропустить и заранее подготовиться.

Праздники в Украине по новому стилю – май 2026

Две фиксированные даты в мае закреплены в Кодексе законов о труде Украины (ст. 73) в качестве нерабочих дней: 1 мая и 8 мая. Всего же месяц насчитывает более 30 праздников и годовщин.

1 мая – День труда (отмечается как и другие официальные праздники в Украине).

2 мая – День города Львова (770-летие).

3 мая – Всемирный день свободы печати.

4 мая – Международный день пожарных.

5 мая – Международный день акушерки.

6 мая – День пехоты Украины.

7 мая – День города Ивано-Франковска.

8 мая – День памяти и победы над нацизмом (также государственный).

9 мая – День Европы.

10 мая – День матери.

12 мая – Всемирный день медицинских сестер.

15 мая – Международный день семьи.

17 мая – День памяти жертв политических репрессий, Международный день телекоммуникаций.

18 мая – День борьбы за права крымскотатарского народа.

20 мая – День банковских работников.

21 мая – День вышиванки, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

23 мая – День Героев Украины, День морской пехоты Украины.

24 мая – День славянской письменности и культуры.

25 мая – Международный день пропавших детей, День филолога.

30 мая – Всемирный день борьбы с астмой и аллергией, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

31 мая – Троица (Пятидесятница), День города Киева, День химика.

