Календарь праздников в мае: когда Троица и День Матери в 2026 году

Май 2026 года богат на важные праздники и памятные даты. Узнайте, когда отмечаем Троицу и День матери, а также какие ещё события ждут в этом месяце — чтобы ничего не пропустить и заранее подготовиться.
Праздники в Украине по новому стилю – май 2026
Две фиксированные даты в мае закреплены в Кодексе законов о труде Украины (ст. 73) в качестве нерабочих дней: 1 мая и 8 мая. Всего же месяц насчитывает более 30 праздников и годовщин.
1 мая – День труда (отмечается как и другие официальные праздники в Украине).
2 мая – День города Львова (770-летие).
3 мая – Всемирный день свободы печати.
4 мая – Международный день пожарных.
5 мая – Международный день акушерки.
6 мая – День пехоты Украины.
7 мая – День города Ивано-Франковска.
8 мая – День памяти и победы над нацизмом (также государственный).
9 мая – День Европы.
10 мая – День матери.
12 мая – Всемирный день медицинских сестер.
15 мая – Международный день семьи.
17 мая – День памяти жертв политических репрессий, Международный день телекоммуникаций.
18 мая – День борьбы за права крымскотатарского народа.
20 мая – День банковских работников.
21 мая – День вышиванки, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
23 мая – День Героев Украины, День морской пехоты Украины.
24 мая – День славянской письменности и культуры.
25 мая – Международный день пропавших детей, День филолога.
30 мая – Всемирный день борьбы с астмой и аллергией, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.
31 мая – Троица (Пятидесятница), День города Киева, День химика.
