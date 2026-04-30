Сбудется в ближайшие дни: "гость из будущего" ошеломил своим предсказанием

Загадочное предсказание о трехдневной темноте напугало людей по всему миру. Автор утверждает, что событие произойдет уже в ближайшие недели.

https://glavred.info/oddities/sbudetsya-v-blizhayshie-dni-gost-iz-budushchego-oshelomil-svoim-predskazaniem-10760876.html Ссылка скопирована

Самопровозглашенный путешественник во времени из 2582 года сделал жуткое предсказание / Коллаж Главред, фото: facebook.com/etherealearth1, Shutterstock

Вы узнаете:

Что именно предсказал "путешественник во времени"

Почему одни верят, а другие смеются над прогнозом

Какие слова блогера напугали тысячи пользователей

"Гость из будущего" ранее заявлял, что уже в ближайшие недели Землю якобы ждет трехдневное отключение электроэнергии, которое погрузит планету в полную темноту.

В соцсетях вновь обсуждают видео пользователя TikTok, который называет себя "путешественником во времени" и утверждает, что прибыл из 2582 года. Об этом пишет Daily Star.

видео дня

По словам автора ролика, катастрофа произойдет 6 июня 2026 года и продлится 72 часа. Он призывает людей заранее подготовиться, оставаться дома и использовать только свечи в качестве источника света, а также предупреждает "не смотреть на небо" и "на свет от пирамид", не объясняя, что именно имеет в виду.

Прогноз, вызвавший волну обсуждений

Видео, которое позже было удалено, но люди в соцсетях продолжают обсуждать громкое заявление блогера, у которого более 290 тысяч подписчиков.

Пользователи активно обсуждали странное предсказание: одни требовали подробностей, другие отнеслись к нему с явным скепсисом.

По словам автора ролика, катастрофа произойдет 6 июня 2026 года / Фото: tiktok.com/@thetimetraveler2582

Некоторые зрители признались, что даже добавили дату "апокалипсиса" в календарь, но не верят в происходящее. Другие открыто выражали свою тревогу, особенно из-за загадочных предупреждений о "свете из пирамид" и запрете на использование искусственного освещения.

Реакция соцсетей

В комментариях под видео можно встретить самые разные реакции. Один из пользователей написал, что надеется на неправдивость прогноза, поскольку боится темноты и не имеет свечей. Другие отмечали, что блогер уже публиковал похожие предсказания ранее, но они не сбывались.

Пользователи соцсетей выразили тревогу из-за из-за загадочных предупреждений о "свете из пирамид" / Фото: tiktok.com/@thetimetraveler2582

Несмотря на отсутствие доказательств, ролик продолжают обсуждать в соцсетях. При этом многие указывают на недостоверность подобных заявлений. "Это неправда. У него уже были видео с предсказаниями, которые не сбылись, и он их удалил", - отметил один из пользователей.

Смотрите в видео о других последних предсказаниях блогера:

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред