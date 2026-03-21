Загадка десятилетий: на фото 1943 года нашли "гостя из будущего"

На старинном снимке с пляжа заметили мужчину с предметом, похожим на телефон. Загадка вызвала споры и заставила по-новому взглянуть на архивное фото.

Старинная фотография с британского побережья вызвала интерес у пользователей сети / Коллаж Главред, фото: Popperfoto Creative

Вы узнаете:

Есть ли на фото загадочный "гость из будущего"

Почему деталь на снимке вызвала споры

Как объяснили загадку спустя десятилетия

Старинная фотография с британского побережья неожиданно вызвала бурное обсуждение. Внимательные зрители заметили на снимке мужчину, который, по их мнению, держит в руках нечто подозрительно похожее на мобильный телефон, который был изобрели значительно позже.

Речь идет о кадре, сделанном в сентябре 1943 года на пляже Тован в Корнуолле (Англия). На фото запечатлены отдыхающие военного времени, которые наслаждаются редкими моментами отдыха на фоне тяжелых будней. Однако в центре композиции оказался человек в коричневом костюме, поза которого заставила пользователей сети вновь задуматься о путешествиях во времени. Об этом пишет Express.

Пользователи обратили внимание на то, что мужчина стоит чуть в стороне от других отдыхающих и сосредоточенно смотрит вниз, держа в руках небольшой предмет. Его жест и положение рук многим напомнили привычную сцену, когда человек проверяет смартфон.

Некоторые пользователи сети были уверены, что это "невозможное совпадение" может быть потенциальным доказательство путешествий во времени.

"Он явно читает что-то на экране", — написал один из пользователей Reddit.

Другие иронизировали, что "даже уже в 40-х годах кто-то уже не мог оторваться от телефона".

Что на самом деле мог держать мужчина

Однако автор публикации, историк Стюарт Хамфрис, отнесся к подобным версиям сдержанно. По его словам, подобные интерпретации часто возникают из-за того, что современный взгляд накладывается на старые изображения.

Эксперт предположил, что мужчина мог скручивать сигарету, рассматривать бумагу, билет или любой другой небольшой предмет, который был обычным для того времени. Кроме того, стиль одежды и поведение людей на фото полностью соответствуют эпохе, что делает версию с "гаджетом" крайне маловероятной.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

