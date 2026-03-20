Короля подозревают в путешествиях во времени: что не так с его обувью

Обсуждение старинного портрета Генриха VIII стало вирусным из-за необычной формы его обуви, которая напомнила современную выпечку и вызвала споры.

https://glavred.info/life/korolya-podozrevayut-v-puteshestviyah-vo-vremeni-chto-ne-tak-s-ego-obuvyu-10750640.html Ссылка скопирована

Короля Генриха VIII подозревают в путешествия во времени / Коллаж Главред, фото: Wikipedia, Pexels

Вы узнаете:

Почему короля начали называть "путешественником во времени"

Как одна деталь превратилась в вирусную теорию

Что на самом деле скрывается за необычной обувью

Необычная деталь на старинном портрете короля Генриха VIII неожиданно стала поводом для бурных обсуждений в сети. Пользователи заметили, что обувь английского монарха на картине эпохи Тюдоров выглядит подозрительно современно и даже напоминает популярную выпечку.

Поводом для обсуждения стал пост в X (ранее Twitter) пользователя из Манчестера, который обратил внимание на форму туфель короля. По его словам, они удивительно похожи на мясные пирожки, знакомые многим по британским пекарням. Об этом вспоминает Mirror.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Сравнение быстро разлетелось по сети и вызвало волну шуток о том, что Генрих VIII якобы мог быть "путешественником во времени".

Неожиданная теория

Пользователь в шутку задался вопросом, не мог ли монарх XVI века "заглянуть в будущее", чтобы познакомиться с современной выпечкой. Его публикация вызвала живую реакцию. Многие поддержали идею с юмором, другие предложили свои объяснения необычного дизайна обуви.

Генрих VIII был одним из самых известных фигур английской истории / Фото: Wikipedia

Некоторые пользователи отметили, что подобная форма могла быть просто модной в ту эпоху, а ассоциации с едой стали лишь результат современного взгляда. Другие же продолжили шутливую линию, сравнивая туфли короля с различными видами хлеба и выпечки.

"Ах, заварное тесто", "Потому что им нужно согревать пальцы ног зимой", "Кстати, чиабатта (хлеб) переводится как тапочка. Это продолжается уже давно", - писали они.

Мясные пирожки британской пекарни Greggs / Фото: Greggs

Почему теорию обсуждают

История быстро набрала популярность благодаря сочетанию исторического контекста и современной культуры. Пользователи с удовольствием находили неожиданные параллели между прошлым и настоящим, превращая старинный портрет в источник мемов.

Сам Генрих VIII был одним из самых известных фигур английской истории, правивший с начала XVI века. Он запомнился не только своими шестью браками, но и серьезными политическими переменами, включая разрыв с католической церковью.

Об источнике: The Mirror The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред