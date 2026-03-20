Короля подозревают в путешествиях во времени: что не так с его обувью

Константин Пономарев
20 марта 2026, 18:23
Обсуждение старинного портрета Генриха VIII стало вирусным из-за необычной формы его обуви, которая напомнила современную выпечку и вызвала споры.
Короля Генриха VIII подозревают в путешествия во времени / Коллаж Главред, фото: Wikipedia, Pexels

Вы узнаете:

  • Почему короля начали называть "путешественником во времени"
  • Как одна деталь превратилась в вирусную теорию
  • Что на самом деле скрывается за необычной обувью

Необычная деталь на старинном портрете короля Генриха VIII неожиданно стала поводом для бурных обсуждений в сети. Пользователи заметили, что обувь английского монарха на картине эпохи Тюдоров выглядит подозрительно современно и даже напоминает популярную выпечку.

Поводом для обсуждения стал пост в X (ранее Twitter) пользователя из Манчестера, который обратил внимание на форму туфель короля. По его словам, они удивительно похожи на мясные пирожки, знакомые многим по британским пекарням. Об этом вспоминает Mirror.

Сравнение быстро разлетелось по сети и вызвало волну шуток о том, что Генрих VIII якобы мог быть "путешественником во времени".

Неожиданная теория

Пользователь в шутку задался вопросом, не мог ли монарх XVI века "заглянуть в будущее", чтобы познакомиться с современной выпечкой. Его публикация вызвала живую реакцию. Многие поддержали идею с юмором, другие предложили свои объяснения необычного дизайна обуви.

Генрих VIII был одним из самых известных фигур английской истории / Фото: Wikipedia

Некоторые пользователи отметили, что подобная форма могла быть просто модной в ту эпоху, а ассоциации с едой стали лишь результат современного взгляда. Другие же продолжили шутливую линию, сравнивая туфли короля с различными видами хлеба и выпечки.

"Ах, заварное тесто", "Потому что им нужно согревать пальцы ног зимой", "Кстати, чиабатта (хлеб) переводится как тапочка. Это продолжается уже давно", - писали они.

Мясные пирожки британской пекарни Greggs / Фото: Greggs

Почему теорию обсуждают

История быстро набрала популярность благодаря сочетанию исторического контекста и современной культуры. Пользователи с удовольствием находили неожиданные параллели между прошлым и настоящим, превращая старинный портрет в источник мемов.

Сам Генрих VIII был одним из самых известных фигур английской истории, правивший с начала XVI века. Он запомнился не только своими шестью браками, но и серьезными политическими переменами, включая разрыв с католической церковью.

Ранее Главред писал о том, что пожилой мужчина, представившийся Александром Смитом заявил, что побывал в 2118 году. Он сделал громкое заявление о том, что он якобы стал участником секретного эксперимента по путешествиям во времени.

Также сообщалось о том, что "путешественник во времени" показал фото из 6000 года. Его рассказ о технологиях и судьбе человечества вызвал бурные обсуждения.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

Новости партнеров

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

Реклама

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

Теперь поет песни в косоворотке в Москве: известный певец сбежал из Украины

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победа

Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победа

18:27

Их исказили и вытеснили в СССР: о каких колоритных украинских словах идет речь

18:24

Выражение "сколько душе угодно" является ошибкой - как сказать на украинскомВидео

18:23

Короля подозревают в путешествиях во времени: что не так с его обувью

17:42

В ресторанах заметили скрытые сборы: клиенты начали проверять чекиВидео

17:37

Тепло не придет: какая погода ожидается в Тернопольской области на выходных

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
17:20

В Славянске объявили принудительную эвакуацию детей – детали

17:03

Доллар резко начал падать, евро взлетел: новый курс валют на 23 марта

16:37

Умер Чак Норрис: главные мемы и феномен актераФото

16:35

Исчезает с прилавков: в Украине дефицит популярного овоща, цены взлетели

Реклама
16:34

ВСУ нанесли удар по важному объекту в РФ: подробности от Генштаба

16:24

Чак Норрис умер: семья актера сделала официальное заявление

16:20

Кому 21 марта нужно молиться об исцелении: какой церковный праздник

16:16

Можно ли есть мясо во время Великого поста - священник рассказал всю правдуВидео

16:11

"Переживает за дочь": Киркоров дал смелое обещание Ани Лорак

16:05

На Марсе заметили "пирамиду" размером с египетскую: загадка разделила ученых

15:54

"По живому": Королеву экстренно прооперировали

15:38

Осторожно с банкоматами: туристка раскрыла опасную ошибкуВидео

15:33

В Житомирскую область возвращается тепло: какая температура ожидается в выходные

15:26

Меган Маркл показала редкое фото дочери Лилибет

15:14

Кто имеет преимущество на перекрестке: тест по ПДД ставит водителей в тупикВидео

Реклама
14:51

Космический и мраморный эффект за копейки: чем покрасить яйца на ПасхуВидео

14:37

Мозговая трогательно поздравила старшую дочь и показала редкое фото с ней

14:33

Минус $16млн: ВСУ сбили вражеский вертолёт Ка-52 FPV-дроном - экипаж уничтоженФото

14:32

Накипь исчезнет за считанные минуты: что нужно налить в чайник вместо уксуса

14:27

Популярный артист признался в романе после скандального развода - детали

14:21

США просят о помощи на Ближнем Востоке: Зеленский озвучил позицию Украины

14:16

Закуска из свеклы, которую будут есть все: рецепт шикарного блюда на Пасху

13:36

"Россия не побеждает": Зеленский откровенно рассказал о ходе войны в Украине

13:17

"Всех загребли, и меня с ними": Могилевская оказалась в передряге

13:08

Притворился раненым: хитрый трюк кота ради угощения рассмешил хозяйкуВидео

12:59

Разочаруют урожаем и качеством клубней: какие сорта картофеля лучше не садить этой весной

12:58

В России вспыхнули протесты: люди перекрыли дороги полиции, начались задержания

12:52

"Сердце остановилось": скончался Почетный Патриарх ПЦУ Филарет

12:36

Выглядит красиво, но есть подвох: какое дерево не стоит сажать в саду

12:34

Снег и заморозки до -3 градусов: Украину накроет мощный антициклон

12:21

Люди были поражены, узнав правду о джинсах: все дело в карманах

12:09

Путинистка Королева "спалила" Леонтьева в США — в каком он состоянии

12:05

Что на самом деле делает оберег, а что - талисман: объяснение эксперта

11:56

Резерв+ временно не будет работать: что нужно сделать украинцам

11:55

Кремль готовит диверсии в стране НАТО: в ЦПД предупредили о серьезной угрозе

Реклама
11:55

Тепло исчезнет внезапно: украинцам сообщили о досрочном отключении отопления

11:53

В сети показали невменяемую Волочкову: беспокоятся о состоянииВидео

11:22

Отключения света станут более длительными и жесткими: когда и почему

11:08

НДС для ФОП, военный сбор и налог на посылки: новый законопроект Минфина

11:07

Мокрый снег с дождем накроет Ровенщину: синоптики предупреждают об опасности

11:04

Курс валют бьет рекорды: будет ли доллар по 45 и выше - прогноз эксперта

10:59

Китайский гороскоп на завтра, 21 марта: Лошадям - романтика, Собакам - возможности

10:49

По всей Украине проходят масштабные обыски в медучреждениях: что стало причиной

10:43

РФ зарабатывает на нефти, но есть нюанс: что будет с экономикой врага

10:30

Путинист Киркоров "кинул" собственных детей ради шоу

