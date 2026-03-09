Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсиса

Смартфон ориентирован на любителей активного отдыха и экстремальных условий.

В Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсиса / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Какие необычные функции имеет телефон

Какие характеристики в нового смартфона

На выставке мобильных технологий MWC 2026 китайская компания Oukitel представила необычную новинку — защищённый смартфон WP63, который уже успели окрестить "лучшим телефоном на случай апокалипсиса".

Журналист профильного издания Android Authority протестировал устройство и рассказал, чем оно выделяется среди других защищённых моделей.

Главная особенность новинки — встроенный электрический нагревательный элемент. Он расположен на задней панели корпуса и по конструкции напоминает автомобильный прикуриватель.

Электрический нагревательный элемент / Фото: скриншот

Функция активируется через специальное приложение программной кнопкой. Производитель поясняет, что элемент предназначен не столько для курения, сколько для туристических целей — с его помощью можно разжечь костёр, если под рукой нет спичек или зажигалки.

Смартфон ориентирован на любителей активного отдыха и экстремальных условий.

Мощный кемпинговый фонарь

В устройстве также установлен встроенный кемпинговый фонарь. Он значительно ярче стандартной вспышки смартфона и подходит для освещения лагеря или палатки в темноте.

Новый телефон получил мощный фонарик / Фото: скриншот

Огромная батарея и функция повербанка

Oukitel WP63 получил аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч — это примерно в четыре раза больше, чем у большинства обычных смартфонов.

Смартфон может работать как повербанк для других устройств. Для удобства зарядки в дороге предусмотрен несъёмный кабель USB-C.

Максимальная защита корпуса

Модель выполнена в массивном ударопрочном корпусе с усиленными углами и бамперами. Смартфон защищён по стандартам IP69 и MIL-STD-810H.

Производитель заявляет, что устройство способно выдержать падение с высоты до 30 метров.

Технические характеристики попроще

Несмотря на впечатляющую автономность и защиту, "железо" у смартфона скромнее:

процессор начального уровня Unisoc T8200

экран 6,7 дюйма

разрешение 720p

частота обновления 120 Гц

Спутниковой связи в модели нет — её производитель оставил для более дорогого смартфона WP61.

Устройство работает под управлением Android 16.

Стоимость смартфона Oukitel WP63 на момент презентации не раскрывается.

Благодаря мощной батарее, прочному корпусу и необычным функциям новинка уже получила неофициальное звание "смартфона для выживания". Устройство подойдёт туристам, путешественникам и тем, кто часто оказывается вдали от цивилизации.

Смотрите видео о том, на что способен новый китайский смартфон:

Об источнике: Android Authority AndroidAuthority.com — крупный англоязычный новостной и обзорный ресурс, специализирующийся на Android, мобильных технологиях и гаджетах. Сайт публикует свежие новости, обзоры смартфонов и планшетов, тесты камер, сравнения устройств, обновления операционной системы Android, советы по использованию приложений и подборки лучших устройств. Android Authority ориентирован как на обычных пользователей, так и на энтузиастов технологий: его материалы помогают быть в курсе последних анонсов, понимать функциональные особенности устройств и выбирать подходящие смартфоны, умные часы и аксессуары. Ресурс также включает гайды, аналитические статьи и рекомендации по оптимизации мобильных устройств.

