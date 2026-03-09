Даже прикуриватель есть: в Китае выпустили лучший телефон на случай апокалипсиса

Вы узнаете:
На выставке мобильных технологий MWC 2026 китайская компания Oukitel представила необычную новинку — защищённый смартфон WP63, который уже успели окрестить "лучшим телефоном на случай апокалипсиса".
Журналист профильного издания Android Authority протестировал устройство и рассказал, чем оно выделяется среди других защищённых моделей.
Главная особенность новинки — встроенный электрический нагревательный элемент. Он расположен на задней панели корпуса и по конструкции напоминает автомобильный прикуриватель.
Функция активируется через специальное приложение программной кнопкой. Производитель поясняет, что элемент предназначен не столько для курения, сколько для туристических целей — с его помощью можно разжечь костёр, если под рукой нет спичек или зажигалки.
Смартфон ориентирован на любителей активного отдыха и экстремальных условий.
Мощный кемпинговый фонарь
В устройстве также установлен встроенный кемпинговый фонарь. Он значительно ярче стандартной вспышки смартфона и подходит для освещения лагеря или палатки в темноте.
Огромная батарея и функция повербанка
Oukitel WP63 получил аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч — это примерно в четыре раза больше, чем у большинства обычных смартфонов.
Смартфон может работать как повербанк для других устройств. Для удобства зарядки в дороге предусмотрен несъёмный кабель USB-C.
Максимальная защита корпуса
Модель выполнена в массивном ударопрочном корпусе с усиленными углами и бамперами. Смартфон защищён по стандартам IP69 и MIL-STD-810H.
Производитель заявляет, что устройство способно выдержать падение с высоты до 30 метров.
Технические характеристики попроще
Несмотря на впечатляющую автономность и защиту, "железо" у смартфона скромнее:
- процессор начального уровня Unisoc T8200
- экран 6,7 дюйма
- разрешение 720p
- частота обновления 120 Гц
Спутниковой связи в модели нет — её производитель оставил для более дорогого смартфона WP61.
Устройство работает под управлением Android 16.
Стоимость смартфона Oukitel WP63 на момент презентации не раскрывается.
Благодаря мощной батарее, прочному корпусу и необычным функциям новинка уже получила неофициальное звание "смартфона для выживания". Устройство подойдёт туристам, путешественникам и тем, кто часто оказывается вдали от цивилизации.
