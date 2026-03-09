Cтреляли из винтовки: на Рианну было свершено нападение

Певица находилась в своем доме в Лос-Анджелесе.

Рианна нападение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Рианна

Вы узнаете:

Неизвестная открыла стрельбу по дому Рианны

Что произошло с певицей

На мировую знаменитость Рианну было совершено нападение в Лос-Анджелесе, сообщает ABC. Неизвестная открыла огонь по дому, где в это время находилась певица.

В воскресенье днем 30-летняя женщина сделала несколько выстрелов из винтовки по жилому дому, который принадлежит Рианне. В этот момент артистка была в здании, но, к счастью, никто не пострадал. Стрельба повредила фасад здания и припаркованный возле него автомобиль.

Где живет Рианна / ua.depositphotos.com

По данным LAPD, подозреваемая уже арестована полицией. В аудиозаписях диспетчерской службы слышно, как офицеры сообщают, что за Tesla подозреваемой следовал вертолет до парковки торгового центра, где она была остановлена и задержана патрульными подразделениями.

Рианна - новости / ua.depositphotos.com

За последнее время семья Рианны пережила несколько тяжелых потрясений. В феврале этого года возлюбленный певицы, рэпер A$AP Rocky, был официально признан невиновным по громкому делу о стрельбе в бывшего друга. Весь период судебных разбирательств Рианна активно поддерживала партнера, посещая финальные заседания вместе с их двумя маленькими сыновьями.

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Рианна Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".

