Cтреляли из винтовки: на Рианну было свершено нападение

Вы узнаете:
- Неизвестная открыла стрельбу по дому Рианны
- Что произошло с певицей
На мировую знаменитость Рианну было совершено нападение в Лос-Анджелесе, сообщает ABC. Неизвестная открыла огонь по дому, где в это время находилась певица.
В воскресенье днем 30-летняя женщина сделала несколько выстрелов из винтовки по жилому дому, который принадлежит Рианне. В этот момент артистка была в здании, но, к счастью, никто не пострадал. Стрельба повредила фасад здания и припаркованный возле него автомобиль.
По данным LAPD, подозреваемая уже арестована полицией. В аудиозаписях диспетчерской службы слышно, как офицеры сообщают, что за Tesla подозреваемой следовал вертолет до парковки торгового центра, где она была остановлена и задержана патрульными подразделениями.
За последнее время семья Рианны пережила несколько тяжелых потрясений. В феврале этого года возлюбленный певицы, рэпер A$AP Rocky, был официально признан невиновным по громкому делу о стрельбе в бывшего друга. Весь период судебных разбирательств Рианна активно поддерживала партнера, посещая финальные заседания вместе с их двумя маленькими сыновьями.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Меган Маркл столкнулась с серьезными трудностями в США - ее амбициозный бизнес-проект лишился ключевой поддержки. Медиагигант Netflix официально объявил о прекращении сотрудничества с брендом герцогини "As Ever".
Также Ани Лорак, которая уже 10 лет живет в РФ, в недавнем интервью заявила о попытках "выдавить" ее из украинского шоу-бизнеса. Однако бывший друг артистки, режиссер Олег Боднарчук, публично высмеял эти оправдания.
Вас может заинтересовать:
- "Свадьба уже была": Хостикоев удивил признанием о личной жизни
- Экс-муж Бритни Спирс дал комментарий о звезде-преступнице
- "Окружен": Криштиану Роналду показал всех своих женщин
О персоне: Рианна
Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред