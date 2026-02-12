Многодетная мать Рианна решилась на еще один важный шаг

Легендарная певица Рианна снова готовится удивить поклонников новостями о семейной жизни.

Рианна может скоро снова порадовать новостями / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В чем заподозрили Рианну

При чем тут ее партнер Рокки

Легендарная барбадосская певица Рианна, которая не так давно стала мамой в третий раз, спровоцировала слухи о помолвке после того, как ее заметили на прогулке с A$AP Rocky, причем на безымянном пальце у нее было кольцо.

Как пишет издание Jang, певица отправилась за покупками в местный супермаркет в Лос-Анджелесе.

Во время прогулки она продемонстрировала безошибочно гламурный образ в модном черном топе без рукавов с высоким воротником. Ее струящаяся туника с вырезами была дополнена брюками в тон и яркими солнцезащитными очками Saint Laurent.

Рианн - многодетная мама / ua.depositphotos.com

Что касается прически, она выбрала тугой конский хвост для своих темных волос и подчеркнула свой сияющий цвет лица макияжем.

Этот выход Рианны в свет вновь разжег слухи о помолвке, поскольку ее заметили с кольцом на безымянном пальце.

Рианна и Рокки вместе родили троих детей / ua.depositphotos.com

Примечательно, что певица встречается с A$AP Rocky с 2020 года, и у пары трое детей: сыновья RZA и Riot, а также дочь Rocki, которой почти пять месяцев.

О персоне: Рианна Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".

