Многодетная мать Рианна решилась на еще один важный шаг

Кратко:
- В чем заподозрили Рианну
- При чем тут ее партнер Рокки
Легендарная барбадосская певица Рианна, которая не так давно стала мамой в третий раз, спровоцировала слухи о помолвке после того, как ее заметили на прогулке с A$AP Rocky, причем на безымянном пальце у нее было кольцо.
Как пишет издание Jang, певица отправилась за покупками в местный супермаркет в Лос-Анджелесе.
Во время прогулки она продемонстрировала безошибочно гламурный образ в модном черном топе без рукавов с высоким воротником. Ее струящаяся туника с вырезами была дополнена брюками в тон и яркими солнцезащитными очками Saint Laurent.
Что касается прически, она выбрала тугой конский хвост для своих темных волос и подчеркнула свой сияющий цвет лица макияжем.
Этот выход Рианны в свет вновь разжег слухи о помолвке, поскольку ее заметили с кольцом на безымянном пальце.
Примечательно, что певица встречается с A$AP Rocky с 2020 года, и у пары трое детей: сыновья RZA и Riot, а также дочь Rocki, которой почти пять месяцев.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как ранее сообщал Главред, российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является разжигателем войны и ненависти по отношению к Украине, появилась на публичном мероприятии без парика, где сверкала своей лысой головой.
Ранее также украинские знаменитости массово отреагировали и поддержали украинского скелетониста Владислава Гераскевича.
Вас также может заинтересовать:
- Бывший бойфренд Рианны избил своего продюсера, его арестовали
- В семье Рианны случилась большая трагедия: что произошло
- СМИ сообщили причину смерти отца Рианны
О персоне: Рианна
Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред