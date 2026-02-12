Почему нельзя облизывать губы: эксперты раскрыли правду

Оказывается в слюне содержаться такие компоненты, которые могут навредить нежной коже губ.

Как избавиться от сухости губ

Все мы сталкивались с этим: губы ужасно сухие, бальзама нет, и в отчаянной попытке избавиться от сухости и шелушения вы быстро облизываете их. А через несколько минут они почему-то становятся еще суше. Это не просто невезение. Это неизбежно — и этому есть научное объяснение.

Почему сохнут губы

Как пишет Cosmopolitan, во-первых, на наших губах нет сальных желез, и они гораздо тоньше, чем остальная кожа на лице и теле, что делает их склонными к сухости в любое время года.

Но зима особенно проблематична для губ, поскольку низкие температуры, низкая влажность и сухой воздух в помещении могут усугубить такие проблемы, как сухость, шелушение и отслоение.

Облизывание губ может показаться безобидным, но на самом деле это может значительно ухудшить ситуацию, говорит дерматолог Жанин Дауни. "В нашей слюне содержится кислота, которая может раздражать поврежденные губы", — говорит она.

Естественная привычка — облизывать губы, думая, что слюна мгновенно увлажнит их, но это не так, добавляет известный косметолог Кэндис Марино. "Наша слюна содержит бактерии и ферменты, которые могут повредить тонкую, нежную кожу губ. Как только слюна высыхает на губах, она также оставляет на них сухие губы", — объясняет она.

Сухие губы - что нужно делать

Что бы вы ни делали, избегайте облизывания губ этой зимой и вместо этого запаситесь несколькими хорошими бальзамами для губ. Чтобы он всегда был под рукой, когда он нужен, купите несколько штук и храните их повсюду: в машине, на рабочем столе, в сумке, на прикроватной тумбочке и даже в кармане пальто.

