Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Почему нельзя облизывать губы: эксперты раскрыли правду

Алена Кюпели
12 февраля 2026, 21:44
24
Оказывается в слюне содержаться такие компоненты, которые могут навредить нежной коже губ.
Что значит, если чешутся губы
Как избавиться от сухости губ / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Что содержится "неприятного" в слюне для кожи губ
  • Что с этим делать

Все мы сталкивались с этим: губы ужасно сухие, бальзама нет, и в отчаянной попытке избавиться от сухости и шелушения вы быстро облизываете их. А через несколько минут они почему-то становятся еще суше. Это не просто невезение. Это неизбежно — и этому есть научное объяснение.

Почему сохнут губы

Как пишет Cosmopolitan, во-первых, на наших губах нет сальных желез, и они гораздо тоньше, чем остальная кожа на лице и теле, что делает их склонными к сухости в любое время года.

видео дня

Но зима особенно проблематична для губ, поскольку низкие температуры, низкая влажность и сухой воздух в помещении могут усугубить такие проблемы, как сухость, шелушение и отслоение.

Облизывание губ может показаться безобидным, но на самом деле это может значительно ухудшить ситуацию, говорит дерматолог Жанин Дауни. "В нашей слюне содержится кислота, которая может раздражать поврежденные губы", — говорит она.

Естественная привычка — облизывать губы, думая, что слюна мгновенно увлажнит их, но это не так, добавляет известный косметолог Кэндис Марино. "Наша слюна содержит бактерии и ферменты, которые могут повредить тонкую, нежную кожу губ. Как только слюна высыхает на губах, она также оставляет на них сухие губы", — объясняет она.

Сухие губы - что нужно делать

Что бы вы ни делали, избегайте облизывания губ этой зимой и вместо этого запаситесь несколькими хорошими бальзамами для губ. Чтобы он всегда был под рукой, когда он нужен, купите несколько штук и храните их повсюду: в машине, на рабочем столе, в сумке, на прикроватной тумбочке и даже в кармане пальто.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Cosmopolitan

Cosmopolitan - международный женский журнал. Содержание включает в себя статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также моде и красоте. Выпущен впервые в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, и в конце концов, в поздние 1960-е годы, становится женским журналом. Журнал печатается на 35 языках и распространён более чем в 110 странах, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

секреты красоты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атакует Одессу, детали

Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атакует Одессу, детали

23:07Война
Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

21:56Война
Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

20:45Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытания

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Последние новости

00:01

В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

12 февраля, четверг
23:53

Обычная яичница заиграет новыми красками: какой секретный ингредиент стоит добавить

23:26

Не ромкомами едиными: лучшие триллеры для просмотра в День всех влюбленных

23:20

Последствия атак бьют по свету: обновленный график для Днепропетровщины на 13 февраляФото

23:13

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянкуКонец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку
23:07

Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атакует Одессу, детали

23:04

Украинский известный певец пошел на крайние меры - причина

22:17

"Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни

21:56

Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

Реклама
21:47

Осень будет непростой: Украина узнала соперников в Лиге наций 2026/2027

21:44

Почему нельзя облизывать губы: эксперты раскрыли правду

21:29

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

21:25

Многодетная мать Рианна решилась на еще один важный шаг

21:24

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

21:02

Лысая Симоньян появилась на публичном мероприятии

21:00

Что нельзя делать на Масленицу: народные приметы и запреты

20:45

Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

20:41

Никита Добрынин об увлечениях 4-летнего сына Льва: "У него много артистизма"

20:35

Забытое благозвучное слово: как на украинском на самом деле называется "стрекоза"

19:55

Масленица 2026: что на самом деле означает каждый день Сыропустной неделиВидео

Реклама
19:53

В Днепр придет потепление, но с характером: что приготовила погода на выходные

19:34

Редкие "одноногие" существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)

19:27

Когда восстановят ТЭЦ в Киеве - Шмыгаль назвал обнадеживающие сроки

19:11

Скандал на мировой арене: чем Гераскевич разозлил МОК и кто его поддержалВидео

19:10

Что пытается сделать Путин украинцаммнение

18:45

В Украине разгорелся громкий скандал из-за корма для кошек: что говорят ветеринарыВидео

18:27

Рада готовит масштабную реформу мобилизации: к чему следует готовиться украинцам

17:51

"Шанс очень велик": в Раде назвали сценарий завершения войны

17:44

Появился всего 40 лет назад - какой город Украины является самым молодым

17:32

Скандал вокруг Интернационального легиона: в ВСУ прокомментировали слухи о "ликвидации"

17:12

Украинские звезды мощно поддержали дисквалифицированного украинского спортсмена

17:04

Проклятая "чертова дюжина": почему мир боится пятницу 13-го до сих порВидео

16:32

Почему левый берег Киева замерзает без отопления, а на правом оно есть: объяснение эксперта

16:28

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

16:21

Сколько могут стоить доллар и евро в ближайшие дни: неожиданный прогноз

16:08

Скандал на Олимпийских играх получил продолжение - какую награду получил Гераскевич

16:02

Жена Виталия Козловского рассказала о болезни с осложнением

15:58

Зачем стучать по дереву и как это делать правильно: в чем смысл приметы

15:51

МОК вляпался в новый скандал на фоне дисквалификации Гераскевича

15:31

Королева показала проукраинскую маму Люду и "убила" ее комплиментом

Реклама
15:31

Можно ли праздновать День святого Валентина: священник расставил точки над "і"Видео

15:22

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

14:49

"Момент стыда": Зеленский и МИД - о дисквалификации Гераскевича

14:31

Верховная Рада пустует, деятельность парламента приостановлена - в чем причина

14:13

Почему педаль тормоза "бьет" зимой - главные ошибки водителей

14:08

Красивые поздравления с Днем Святого Валентина - картинки, проза и стихи

14:07

Не нужно тереть часами: найдено дешевое средство, которое быстро очистит духовку

14:05

Салат из капусты, который будут есть все: простой рецепт вкусного блюда

13:57

Божественный рецепт: блины по-особенному на Масленицу 2026Видео

13:01

Что нужно сделать с кустами смородины ранней весной: уход для большого урожаяВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять