Магнитная буря накрыла Украину: известна дата, когда Солнце "ударит" сильнее всего

Руслана Заклинская
9 марта 2026, 08:42
На Солнце за сутки произошло 5 вспышек.
Магнитная буря / Фото: сгенерировано ИИ

Вы узнаете:

  • Какого уровня магнитная буря накрыла Украину 9 марта
  • Каков прогноз солнечной активности на 9-11 марта
  • Произошли ли вспышки на Солнце

Геомагнитная ситуация над Украиной в начале недели остается нестабильной. Несмотря на отсутствие мощных вспышек на Солнце, планета находится под влиянием солнечного ветра, что создает заметное напряжение. Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В понедельник, 9 марта, наблюдается умеренное возбуждение магнитосферы. Уровень активности держится на отметке К-индекса 3,7 (зеленый уровень). Хотя такая активность классифицируется как слабая, зафиксирован высокий уровень геомагнитного шума, что может влиять на самочувствие метеозависимых людей.

видео дня

Во вторник, 10 марта, интенсивность солнечного воздействия начнет снижаться. Уровень активности упадет до К-индекса 3, что соответствует спокойному состоянию магнитного поля Земли. Однако чувствительным людям все еще стоит уделять внимание своему самочувствию в течение дня.

В среду, 11 марта, геомагнитная ситуация окончательно стабилизируется. Ожидается низкая активность с К-индексом 2,7, что не представляет угрозы для работы техники или здоровья людей.

Магнитные бури в марте / Фото: скриншот meteoagent.com

Зафиксированы ли вспышки на Солнце

По данным наблюдений EarthSky, на Солнце наблюдаются только обычные вспышки класса C и слабые класса B. За последние сутки зафиксировали пять вспышек (две класса C и три класса B).

Сейчас на видимой с Земли стороне Солнца наблюдают четыре пронумерованные активные области. Также с востока появляются новые области солнечных пятен, которым пока не присвоены номера, но их уже можно заметить по вспышкам.

Все эти области имеют альфа- или бета-конфигурацию, что свидетельствует о низком потенциале мощных вспышек. За последние 24 часа эксперты не зафиксировали выбросов корональной массы, направленных в сторону Земли.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Симптомы воздействия магнитной бури / Инфографика: Главред

Кому стоит быть осторожными

В дни даже слабых магнитных колебаний метеозависимым людям, а также тем, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания, стоит уделить особое внимание здоровью. Организм может реагировать на "магнитный шум" головной болью, колебаниями давления и быстрой утомляемостью.

Как защитить организм:

  1. Важно ложиться спать в одно и то же время, обеспечивая себе не менее 7-8 часов отдыха.
  2. Минимизируйте интенсивные физические тренировки и старайтесь избегать стрессовых ситуаций или эмоциональных перегрузок.
  3. Пейте достаточное количество чистой воды. Рекомендуется временно отказаться от крепкого кофе, энергетиков и алкоголя в пользу травяных чаев.
  4. Легкая прогулка поможет улучшить кровообращение и облегчить общее состояние.

Об источнике: Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA)

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) — федеральное ведомство в составе Министерства торговли США, ответственное за изучение и мониторинг состояния океанов, атмосферы, климата, погодных условий и экологических систем. Штаб-квартира NOAA расположена в городе Силвер-Спринг, штат Мэриленд.

NOAA проводит прогнозирование погоды и мониторинг климатических изменений, отслеживает магнитные бури, солнечную активность и геомагнитные поля, координирует национальные метеорологические службы США, занимается охраной морских ресурсов, управлением рыболовством и изучением океанической экосистемы, а также поддерживает спутниковые программы наблюдения Земли.

Магнитная буря накрыла Украину: известна дата, когда Солнце "ударит" сильнее всего

Украину накрывает весеннее потепление: где будет теплее всего

