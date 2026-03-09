Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Ударит по РФ": что будет с Россией после иранской кампании Трампа

Ангелина Подвысоцкая
9 марта 2026, 04:30
Иранская кампания Трампа может лишить Россию её главного союзника.
'Ударит по РФ': что будет с Россией после иранской кампании Трампа
Что будет с РФ после на фоне обострения в Иране / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Что известно:

  • Трамп будет использовать иранскую кампанию против Китая
  • Россия может потерять главного союзника
  • Ситуация в Иране может ударить по экономике РФ

На фоне обострения войны в Иране США могут договориться с РФ о покупке российского газа. Об это в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Учитывая симпатию Трампа к Путину, вероятно, что мы снова увидим активность инвестора Стивена Линча, который пару лет назад захотел отремонтировать Северные потоки и предложить новую схему торговли газом между Россией и Европой, когда газ, мол, уже будет не российским, а американским. То есть он предлагал, чтобы американские компании закупали у Газпрома российский газ, а дальше он по трубе будет идти как американский. Эта идея не вызвала у Трампа никакого отторжения", - говорит Гончар.

видео дня

С одной стороны американский президент хочет убрать с рынка конкурирующую нефть, а с другой стороны не трогают нефтяную инфраструктуру Ирана, который также является конкурентом. Иначе это обернется против США и цена на нефть еще сильнее взлетит.

Если у Трампа получится, то эта иранская кампания ударит по Китаю и лишит Россию главного союзника.

"У Трампа все еще остается иллюзия об отрыве России от Китая, поэтому он вряд ли на нефтяном рынке будет целенаправленно предпринимать шаги, направленные против РФ. Конечно, после победного завершения американцами иранской кампании цена на нефть пойдет вниз. Все это рикошетом ударит по России, но это не основной мотив Трампа – он следует своим интересам, но это попутно наносит удар по РФ", - говорит Гончар.

Условие завершение войны в Иране - заявление Трампа

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства. Он добавил, что дипломатический путь может стать излишним, если Иран утратит способность к сопротивлению.

"Безоговорочная капитуляция. Это произойдет, когда они сдадутся или когда больше не смогут воевать, и некому будет это сделать – такое тоже может случиться", – подчеркнул он.

Иран, политическая система Ирана, лидер Ирана, Инфографика
Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Война США и Израиля против Ирана - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп внезапно набросился на корреспондента из-за неудобного вопроса. Ему не понравилась тема, касавшаяся Путина и Ирана.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам.

Накануне Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану, что может привести к полному разрушению районов и уничтожению определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались как цели.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Иран Дональд Трамп Михаил Гончар новости Ирана
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ударит по РФ": что будет с Россией после иранской кампании Трампа

"Ударит по РФ": что будет с Россией после иранской кампании Трампа

04:30Мир
Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

23:28Энергетика
РФ собирает силы для удара: комбат раскрыл стратегический замысел врага на юге

РФ собирает силы для удара: комбат раскрыл стратегический замысел врага на юге

22:01Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

Последние новости

05:33

Почему входные двери в СССР открывались внутрь: неожиданный ответ

05:00

Цвета прошлого возвращаются: дизайнеры назвали 5 трендовых оттенков 2026 года

04:30

"Ударит по РФ": что будет с Россией после иранской кампании Трампа

03:16

"Окружен": Криштиану Роналду показал всех своих женщин

03:00

Учёные раскрыли правду о параллельных вселенных — ответ ошеломил всех

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
02:03

Стиляга на все времена: Максим Галкин засветился в неожиданном образе

01:33

Экс-муж Бритни Спирс дал комментарий о звезде-преступнице

08 марта, воскресенье
23:58

"Мой прайм-тайм": известная певица показала себя на горшке

23:28

Часы отключения электроэнергии 9 марта: новые графики для Киева и области

Реклама
23:05

Археологи нашли и попробовали 150-летний алкоголь: что пили на Диком ЗападеВидео

22:48

"Свадьба уже была": Хостикоев удивил признанием о личной жизни

22:27

Путина "сливают": раскрыт неожиданный сценарий заговора в РФ

22:06

Что иностранцы не понимают в Украине - от визитов до юмора

22:01

РФ собирает силы для удара: комбат раскрыл стратегический замысел врага на юге

21:24

Усыпленная собака неожиданно напомнила о себе: невероятная история потрясла Сеть

21:12

Графики существенно сократили: как будут отключать свет в Днепре и области 9 мартаФото

20:35

Гороскоп на завтра 9 марта: Девам - хорошие новости, Скорпионам - проблема

20:35

Зачем выносить подушки и одеяла на улицу в марте: простой лайфхак удивил многих

20:14

Меньше "жировиков", больше плодов: эксперт раскрыл схему обрезки абрикосаВидео

20:08

Как правильно сушить волосы: ошибки, которых лучше избегать

Реклама
19:53

Почему Путина сливает собственное окружение: Эйдман раскрыл причинумнение

19:30

Фицо шантажирует Украину из-за кредита ЕС: грозит "перенять эстафету" от Орбана

19:02

Потепление в Житомирской области: синоптики предупредили о резком скачке температуры

18:33

Крымскотатарский след: какие привычные украинские слова имеют тюркские корни

18:31

Есть повреждения и потери: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

18:13

Влупит +17: какая будет погода в ближайшее время

18:12

Что будет с человеком, если он будет лгать: священник назвал последствия

17:43

Украина – Швеция: сборная столкнулась с кадровыми проблемами, кто не сыграет

17:28

"Военная мафия": МИД ответил на истерику Сийярто из-за похищенных денег Ощадбанка

17:15

Melovin высказался об изменах в отношениях с экс-женихом: "Будет ли парень"

17:04

Украина направит специалистов на Ближний Восток: Зеленский раскрыл цель миссии

16:51

Вырастут действительно крупные клубни: чем стоит обработать картофель перед посадкой

16:27

ВСУ освободили более 400 километров территорий: Зеленский назвал направление

16:06

Долгожданное потепление придет в Днепр: когда будут самые теплые дни недели

15:53

Горсть опилок — и корни как в джунглях: метод, который удивил огородников

15:47

Что нельзя делать на Сорок святых: запреты в праздник 9 марта

15:27

РФ готовит весеннее наступление: Зеленский раскрыл, какие города являются целью врага

15:01

Ситуация на Ближнем Востоке меняет правила: эксперт раскрыл риски для Украины

14:33

Украину накрывает весеннее потепление: где будет теплее всего

14:27

Международный женский день: как звезды поздравляют с 8 марта

Реклама
14:17

Монстр из тропиков: в Индонезии поймали самую длинную змею в историиВидео

14:03

В Эйфелевой башне есть секретная комната на высоте 285 метров: зачем она нужна

12:51

Кто получает наибольшую выгоду от войны на Ближнем Востоке: Туск назвал страну

12:29

Китайский гороскоп на завтра, 9 марта: Крысам - ссоры, Кроликам - проблемы

12:19

Там было 200 пассажиров: РФ ударила по поезду под СумамиФото

12:10

Финансовый гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

11:57

Заморозки ни при чем: что на самом деле уничтожает урожай абрикосов

11:53

Переговоры не понадобятся: Трамп назвал жесткое условие завершения войны в Иране

11:52

Путин опозорился неудачными дублями поздравления с 8 марта

11:12

Любовный гороскоп на неделю с 9 по 15 марта

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять