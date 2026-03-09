'Ударит по РФ': что будет с Россией после иранской кампании Трампа

Иранская кампания Трампа может лишить Россию её главного союзника.

На фоне обострения войны в Иране США могут договориться с РФ о покупке российского газа. Об это в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Учитывая симпатию Трампа к Путину, вероятно, что мы снова увидим активность инвестора Стивена Линча, который пару лет назад захотел отремонтировать Северные потоки и предложить новую схему торговли газом между Россией и Европой, когда газ, мол, уже будет не российским, а американским. То есть он предлагал, чтобы американские компании закупали у Газпрома российский газ, а дальше он по трубе будет идти как американский. Эта идея не вызвала у Трампа никакого отторжения", - говорит Гончар. видео дня

С одной стороны американский президент хочет убрать с рынка конкурирующую нефть, а с другой стороны не трогают нефтяную инфраструктуру Ирана, который также является конкурентом. Иначе это обернется против США и цена на нефть еще сильнее взлетит.

Если у Трампа получится, то эта иранская кампания ударит по Китаю и лишит Россию главного союзника.

"У Трампа все еще остается иллюзия об отрыве России от Китая, поэтому он вряд ли на нефтяном рынке будет целенаправленно предпринимать шаги, направленные против РФ. Конечно, после победного завершения американцами иранской кампании цена на нефть пойдет вниз. Все это рикошетом ударит по России, но это не основной мотив Трампа – он следует своим интересам, но это попутно наносит удар по РФ", - говорит Гончар.

Условие завершение войны в Иране - заявление Трампа

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства. Он добавил, что дипломатический путь может стать излишним, если Иран утратит способность к сопротивлению.

"Безоговорочная капитуляция. Это произойдет, когда они сдадутся или когда больше не смогут воевать, и некому будет это сделать – такое тоже может случиться", – подчеркнул он.

Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Война США и Израиля против Ирана - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп внезапно набросился на корреспондента из-за неудобного вопроса. Ему не понравилась тема, касавшаяся Путина и Ирана.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам.

Накануне Дональд Трамп сообщил о возможности нанесения серьезного удара по Ирану, что может привести к полному разрушению районов и уничтожению определенных групп людей, которые до сих пор не рассматривались как цели.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

