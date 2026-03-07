Убивают скоординировано: Зеленский раскрыл данные о помощи РФ Ирану

Есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране.

Главное:

Есть информация о российской помощи иранскому режиму

Российский и иранский режимы убивают в Европе и на Ближнем Востоке

Защита и в Украине, и на Ближнем Востоке должна быть скоординированной, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я благодарю каждого лидера, все страны, которые помнят о программе PURL – программе, позволяющей нам покупать американские ракеты для ПВО, для "пэтриотов". Мы все понимаем, какие есть риски из-за ударов из Ирана и потребность в ракетах для ПВО также на Ближнем Востоке. Важно, чтобы защита жизни была обеспечена и здесь, в Украине", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что сейчас также есть информация о российской помощи иранскому режиму, в частности сообщения, что россияне предоставляют разведданные режиму в Иране, чтобы корректировать удары по американцам. Также есть данные о российских компонентах в "шахедах", которые применяются на Ближнем Востоке, а это против и арабских стран, и против американцев в регионе.

"Каждый такой факт свидетельствует, что мы имеем дело с режимами, которые не просто связаны друг с другом, а существуют благодаря друг другу – российский и иранский режимы – и убивают фактически скоординированно и здесь, в Европе, и там, на Ближнем Востоке", – подчеркнул Зеленский.

"Именно поэтому и защита должна быть скоординированной. Жизнь в Европе, жизнь на Ближнем Востоке заслуживают одинаково эффективной защиты. Мы со своей стороны работаем, чтобы помочь защите от "шахедов". Вполне справедливо рассчитываем, что и нашей защите будет оказываться соответствующая помощь и что Россия будет испытывать последствия не только за то, что затягивает эту свою войну против нас, но и за попытки масштабировать еще и ту войну. Жизнь нуждается в защите – совместных, сильных, скоординированных действиях", - резюмировал президент.

Какие угрозы для РФ несёт операция США в Иране — оценка эксперта

Бывший глава МИД Украины и эксперт по международным вопросам Владимир Огрызко считает, что Москва вряд ли сможет оказать Ирану реальную поддержку в случае возможной операции со стороны США. По его словам, Россия сама нуждается в значительных ресурсах для защиты собственной территории.

Он отметил, что передача Ирану существенной военной помощи могла бы ослабить безопасность самой России. Поэтому вероятность того, что Москва пойдёт на такой шаг, дипломат оценивает как крайне низкую.

Эксперт также допустил, что в случае эскалации Иран может остаться фактически без серьёзной внешней поддержки. По его мнению, возможные удары со стороны США могут оказаться очень мощными и привести к масштабным разрушениям.

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

