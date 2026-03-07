Укр
Водителей с детьми ждут новые правила: что нужно знать, чтобы не получить штраф

Мария Николишин
7 марта 2026, 21:14
В частности, в Украине начал действовать закон о парковке водителей с детьми.
Водителей с детьми ждут новые правила: что нужно знать, чтобы не получить штраф
Дополнительные парковочные места для водителей с детьми / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие изменения на парковке ждут водителей с детьми
  • Как нужно перевозить детей в автомобиле

Как известно, в Украине существуют определенные правила перевозки детей в автомобиле. За некоторые нарушения можно получить штраф. Однако теперь ситуация с парковкой также изменится.

Главред решил разобраться, какие изменения ждут водителей с детьми.

Где могут парковаться водители с детьми

В Украине начал действовать закон, который ранее приняла Верховная Рада. Он предусматривает отдельные места для парковки транспортных средств, которыми управляют водители, перевозящие детей в возрасте до трех лет.

Закон обязывает владельцев площадок для парковки выделить и обустроить специальные места для автомобилей, которыми управляют люди с детьми. Однако водители должны иметь соответствующий опознавательный знак на авто.

Известно, что количество таких паркомест должно составлять не менее 5% от общего количества мест на площадках для парковки. При этом они должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Инфографика: Главред

Правила перевозки детей в автомобиле

Стоит добавить, что согласно ПДД запрещается перевозить в легковом автомобиле детей ростом менее 145 см без использования автокресла или бустера, с помощью которых можно пристегнуть ребенка ремнями безопасности.

Кроме того, детские удерживающие системы не разрешается устанавливать на передних сиденьях. Но для детей младше трех лет действует исключение. Их можно перевозить на переднем сиденье, но с условием установки удерживающей системы против направления движения и при отключении фронтальной подушки безопасности при ее наличии.

Когда дети могут ехать на переднем сиденье авто

На переднем сиденье автомобиля без автокресла могут ехать только те дети, рост которых превышает 145 см. В то же время дети ростом до 145 см в возрасте от 3-х лет имеют право ехать только на сиденьях второго или третьего ряда и только в автокресле.

За нарушение этих правил водителю грозит штраф. Впервые заплатить придется 510 гривен. При повторном нарушении в течение года штраф возрастает до 850 гривен.

Как правильно перевозить детей в автомобиле – видео:

Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальную структуру и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

штраф авто ПДД автомобили
