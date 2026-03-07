'Уровень Лувра': где в Украине нашли уникальное сокровище возрастом 1700 лет

О чем идет речь в материале:
В Сумской области был найден уникальный археологический артефакт возрастом около 1700 лет. Речь идет о древнем нагрудном украшении, которое свидетельствует о высоком уровне мастерства ремесленников, живших на территории современной Украины в III–IV веках нашей эры. Об этой находке рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.
Уникальная находка под Сумами
Артефакт в 2013 году нашел местный житель Сергей Гудсен. По словам Галимова, эта находка имеет чрезвычайную историческую ценность.
"Сергей нашел это здесь в земле под Сумами, но он, как гражданин, как человек, соблюдающий закон, сдал оригинальные вещи в музей", — указал он.
Находка позволяет историкам лучше понять уровень развития древних народов, которые обитали на этих землях.
Украшение возрастом 1700 лет
Ученые датируют артефакт III–IV веками нашей эры. Это означает, что украшению примерно 1700 лет.
По словам исследователей, такие украшения создавались по сложной технологии, что свидетельствует о высоком уровне ремесла.
Сергей Гудсен показал копию артефакта, которая максимально точно воспроизводит оригинал.
"И это копия, но она сделана один к одному с оригинальным украшением, которое находится в государственном нашем музее областном краеведческом Сумском", - рассказал он.
Как было найдено украшение
Сам Сергей Гудсен рассказал, что нашел артефакт случайно во время поисков с металлодетектором.
"Было так. 2012 год, тогда еще только появились эти металлодетекторы... И многие люди, увлекавшиеся историей, конечно их приобрели. Я с самого начала понимал, что на памятники археологии это табу, туда нельзя заходить", - указал он.
Находка произошла в лесу. По словам Сергея, она была совсем неглубоко и пролежала там около 1700 лет. Существует даже версия, почему украшение оказалось так близко к поверхности.
"Есть версия, что это было посвящение богам. Такие вещи вешали прямо на деревья. Вероятно, дерево упало от старости, сгнило, а украшение так и осталось лежать сверху, не погружаясь в почву", - говорится в видео.
Почему артефакт передали в музей
После находки Сергей Гудсен решил передать ее в музей, ведь осознавал ее значение.
"Думаю, действительно вещь, как я называю, вещь уровня Лувра. Думаю, это нужно отдать все-таки в музей. Вот я внучку взял на руки, говорю, София, пошли вдвоем с дедом... И вот мы с внучкой донесли до музея, отдали в наш музей", - делится он.
Где сейчас находится уникальное украшение
Артефакт стал одной из главных ценностей Сумского краеведческого музея. Впрочем, из-за войны коллекцию пришлось временно эвакуировать.
Как пояснил Галимов, это сделали из соображений безопасности, ведь Сумы расположены очень близко к границе с Россией.
Поэтому сейчас публике демонстрируют точные копии украшения, которые максимально воспроизводят оригинал — даже по весу.
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
