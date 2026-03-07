Укр
"Уровень Лувра": где в Украине нашли уникальное сокровище возрастом 1700 лет

Юрий Берендий
7 марта 2026, 17:19
В Сумской области нашли уникальное украшение возрастом 1700 лет. Журналист Аким Галимов рассказал историю артефакта "уровня Лувра", который передали в музей.
История Украины - где в Украине нашли уникальное сокровище возрастом 1700 лет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как выглядели женские украшения времен Руси
  • Чем известны Сумы
  • Какое главное сокровище города Сумы

В Сумской области был найден уникальный археологический артефакт возрастом около 1700 лет. Речь идет о древнем нагрудном украшении, которое свидетельствует о высоком уровне мастерства ремесленников, живших на территории современной Украины в III–IV веках нашей эры. Об этой находке рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил, какова история Сум.

видео дня

Уникальная находка под Сумами

Артефакт в 2013 году нашел местный житель Сергей Гудсен. По словам Галимова, эта находка имеет чрезвычайную историческую ценность.

"Сергей нашел это здесь в земле под Сумами, но он, как гражданин, как человек, соблюдающий закон, сдал оригинальные вещи в музей", — указал он.

Находка позволяет историкам лучше понять уровень развития древних народов, которые обитали на этих землях.

Украшение, которое удалось найти
Украшение, которое удалось найти / Скриншот

Украшение возрастом 1700 лет

Ученые датируют артефакт III–IV веками нашей эры. Это означает, что украшению примерно 1700 лет.

По словам исследователей, такие украшения создавались по сложной технологии, что свидетельствует о высоком уровне ремесла.

Сергей Гудсен показал копию артефакта, которая максимально точно воспроизводит оригинал.

"И это копия, но она сделана один к одному с оригинальным украшением, которое находится в государственном нашем музее областном краеведческом Сумском", - рассказал он.

Смотрите видео об истории города Сумы:

Как было найдено украшение

Сам Сергей Гудсен рассказал, что нашел артефакт случайно во время поисков с металлодетектором.

"Было так. 2012 год, тогда еще только появились эти металлодетекторы... И многие люди, увлекавшиеся историей, конечно их приобрели. Я с самого начала понимал, что на памятники археологии это табу, туда нельзя заходить", - указал он.

Находка произошла в лесу. По словам Сергея, она была совсем неглубоко и пролежала там около 1700 лет. Существует даже версия, почему украшение оказалось так близко к поверхности.

"Есть версия, что это было посвящение богам. Такие вещи вешали прямо на деревья. Вероятно, дерево упало от старости, сгнило, а украшение так и осталось лежать сверху, не погружаясь в почву", - говорится в видео.

Почему артефакт передали в музей

После находки Сергей Гудсен решил передать ее в музей, ведь осознавал ее значение.

"Думаю, действительно вещь, как я называю, вещь уровня Лувра. Думаю, это нужно отдать все-таки в музей. Вот я внучку взял на руки, говорю, София, пошли вдвоем с дедом... И вот мы с внучкой донесли до музея, отдали в наш музей", - делится он.

Где сейчас находится уникальное украшение

Артефакт стал одной из главных ценностей Сумского краеведческого музея. Впрочем, из-за войны коллекцию пришлось временно эвакуировать.

Как пояснил Галимов, это сделали из соображений безопасности, ведь Сумы расположены очень близко к границе с Россией.

Поэтому сейчас публике демонстрируют точные копии украшения, которые максимально воспроизводят оригинал — даже по весу.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

