Анна Седокова все меньше похожа на звезду / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Седокова

Кратко:

Где теперь выступает Седокова

Что нужно сделать, чтобы попасть на "концерт"

Певица-молчунья Анна Седокова, которая может предстать перед судом в деле о наследстве ее покойного бывшего мужа Яниса Тиммы, уже может только мечтать о больших концертах.

Как пишут российские пропагандисты, уровень Седоковой теперь - даже не бары, а мини-бары. "Пока одни артисты собирают стадионы, Анна выбирает площадки поскромнее. Певица отправляется в гастрольный мини-тур по барам", - пишут РосСМИ.

Седоковой остается мечтать о залах/ Фото Instagram/annasedokova

По их информации, запроданка Седокова выступит в Рязани в заведении российского певца Сергея Жукова. Цены на билеты стартуют от 2400 рублей (1200 гривен) и доходят до 70 тысяч (35 000 грн) за VIP-столы. По подсчетам пропагандистского СМИ, организаторы могут заработать на концерте более 400 тысяч рублей (около 200 000 гривен).

Седоковой скоро негде будет петь / Фото Instagram/annasedokova

После этого певица заедет и в Ростов — там выступление также пройдет в небольшом баре. Причем попасть на концерт можно даже без отдельного билета: достаточно забронировать столик.

О персоне: Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

