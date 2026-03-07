Кратко:
Певица-молчунья Анна Седокова, которая может предстать перед судом в деле о наследстве ее покойного бывшего мужа Яниса Тиммы, уже может только мечтать о больших концертах.
Как пишут российские пропагандисты, уровень Седоковой теперь - даже не бары, а мини-бары. "Пока одни артисты собирают стадионы, Анна выбирает площадки поскромнее. Певица отправляется в гастрольный мини-тур по барам", - пишут РосСМИ.
По их информации, запроданка Седокова выступит в Рязани в заведении российского певца Сергея Жукова. Цены на билеты стартуют от 2400 рублей (1200 гривен) и доходят до 70 тысяч (35 000 грн) за VIP-столы. По подсчетам пропагандистского СМИ, организаторы могут заработать на концерте более 400 тысяч рублей (около 200 000 гривен).
После этого певица заедет и в Ростов — там выступление также пройдет в небольшом баре. Причем попасть на концерт можно даже без отдельного билета: достаточно забронировать столик.
Главред ранее писал о том, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая якобы борется с онкологическим заболеванием, поделилась информацией о своем прощальном вечере.
Ранее также российский певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, удивил своих российских поклонников неузнаваемым внешним видом.
О персоне: Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Последний муж Седоковой Янис Тимма покончил жизнь самоубийством. Его родственники пытаются привлечь к ответственности Седокову, считая ее виновной в смерти баскетболиста.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
