Новые графики для Киева и области: часы отключения электроэнергии 8 марта

Алексей Тесля
7 марта 2026, 23:54
Киевлянам рекомендуют заранее проверить, когда возможны перебои по их адресу.
Киевлян предупредили о новых отключениях / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Важное:

  • В Киеве могут вводиться временные ограничения на подачу электроэнергии
  • Привычная система отключений по группам применяться не будет

В воскресенье, 8 марта, в Киеве могут вводиться временные ограничения на подачу электроэнергии для населения.

Как сообщили в энергокомпании ДТЭК, такие меры связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры после недавних массированных ударов России.

видео дня

На этот раз привычная система отключений по группам применяться не будет. Для каждого дома составлен отдельный график, поэтому даже рядом расположенные здания могут оставаться без электричества в разное время.

Screenshot
/ ДТЭК

Киевлянам рекомендуют заранее проверить, когда возможны перебои по их адресу. Сделать это можно через официальные ресурсы компании — на сайте или в её страницах в Telegram и Viber, чтобы заранее спланировать день.

В населённых пунктах Киевской области схема отключений остаётся прежней. Жителей региона просят по возможности экономить электроэнергию и не перегружать сеть.

Screenshot
/ alerts.org.ua

Появился прогноз по ситуации с отключениями электроэнергии

Народный депутат Сергей Нагорняк считает, что со временем графики отключений света могут стать менее жёсткими.

По его словам, на ситуацию постепенно влияет рост солнечной энергетики в стране. Речь идёт не только о крупных солнечных электростанциях, но и о небольших установках на крышах частных домов, которые всё чаще появляются в разных регионах.

Депутат отметил, что этот процесс активно развивается: практически каждый месяц в областях запускаются новые, пусть и небольшие, солнечные станции в домохозяйствах. Это, по его мнению, постепенно помогает укреплять энергетическую систему.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
/ Инфографика: Главред

Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.

Больше новостей:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева отключения света электроэнергия
Новые графики для Киева и области: часы отключения электроэнергии 8 марта

