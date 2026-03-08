Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Из-за геомагнитной активности многие могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Прогноз магнитных бурь в Украине 8 марта / фото: pixabay

Вы узнаете:

Насколько мощной является магнитная буря сегодня

Когда закончится геомагнитный шторм

Геомагнитная активность повысилась до желтого уровня из-за высокоскоростного потока, который вышел из трансекваториальной корональной дыры и был геоэффективным в течение определенного периода.

Об этом сообщила Британская геологическая служба. Поэтому сегодня, 8 марта, магнитная буря уровня G-1, которая по предварительным прогнозам должна была утихнуть, продолжится. Геомагнитная активность снизится только завтра, 9 марта.

Прогноз магнитных бурь 8-9 марта / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня 4,7, что соответствует желтому уровню, то есть средним магнитным колебаниям. Но при этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, высокий. Солнечная вспышка соответствует желтому уровню C1.

Магнитная буря 8 марта / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба — исследовательское учреждение, которое частично финансируется государством и имеет целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и ее континентальном шельфе путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца.

Также среди распространенных симптомов:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Чтобы улучшить свое самочувствие, чувствительным к магнитным бурям людям во время повышенной солнечной активности следует соблюдать несколько правил, а именно:

Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Чаще бывать на свежем воздухе и больше ходить пешком;

Регулярно проветривать комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

