Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Догадаются единицы - почему пицца на самом деле так называется

Юрий Берендий
8 марта 2026, 03:03
Блогер рассказал, откуда происходит слово "пицца", когда оно появилось в письменных источниках и как со временем стало названием одного из популярных блюд.
Догадаются единицы - почему пицца на самом деле так называется
Как появилась пицца - раскрыто скрытое значение слова пицца / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему пицца так называется
  • Какое происхождение слова пицца
  • Какова история названия "пицца"

Слово "пицца" сегодня знают во всем мире. Когда люди его слышат, почти сразу представляют круглый корж с томатным соусом, сыром и различными начинками. Но мало кто задумывается, откуда на самом деле происходит это название и почему оно звучит именно так. О происхождении популярного слова рассказал блогер и автор YouTube-канала"History of Simple Things".

Главред выяснил, когда появилось слово пицца.

видео дня

Почему слово "пицца" такое необычное

По словам автора канала, именно звучание этого слова привлекает внимание и отличается от названий других блюд.

"Когда вы произносите слово "пицца", почти все люди по всему миру сразу понимают, о чем вы говорите. Слово "пицца" сегодня настолько привычно, что большинство людей даже не задумываются над тем, как необычно оно звучит", — отмечает блогер.

По его мнению, секрет популярности также в звучании слова.

"Оно короткое, четкое и мгновенно узнаваемое", — подчеркивает автор канала "History of Simple Things".

Смотрите видео о том, почему пицца так называется:

Самое древнее упоминание слова "пицца"

Несмотря на то, что современная пицца ассоциируется с Неаполем, само название значительно старше.

"Лингвисты указывают, что пицца появляется в итальянской письменности еще в 997 году н. э.", — сообщает он.

Речь идет о документе из небольшого итальянского города Гаэта.

"В документе из маленького итальянского городка Гаэта слово "пицца" упоминается для описания вида выпеченного плоского хлеба. "Итак, задолго до того, как появились моцарелла, томатный соус или пепперони, итальянцы уже использовали слово "пицца", — добавляет автор канала.

Что означало слово "пицца" изначально

Изначально это название вовсе не означало блюдо с сыром и соусом.

"Изначально пицца не означала то, что мы понимаем под этим словом сегодня", — говорится в видео.

На самом деле речь шла о простом хлебе.

"Вместо этого слово более обще обозначало разновидность плоского хлеба или выпеченного теста", — отмечает блогер.

Такие лепешки были распространенной пищей среди простых людей в южной Италии.

"Эти деревенские лепешки назывались pizzi во множественном числе. Они были дешевыми, сытными и простыми в приготовлении", — добавляет автор канала.

Однако автор популярного YouTube-канала отмечает, что со временем значение слова изменилось.

"Вместо того, чтобы описывать любой вид плоского хлеба, оно стало названием очень конкретного блюда", — объясняет блогер.

Самые популярные теории происхождения названия пицца

Ученые до сих пор не имеют единой версии происхождения слова "пицца".

"Ученые имеют несколько теорий, и каждая из них рассказывает нам что-то интересное о языке и культуре. Одной из популярных идей является то, что слово "пицца" происходит от латинского слова pinza, что означает "плоский хлеб" или "прессовать", — объясняет блогер.

Другая теория связана с греческим влиянием в Южной Италии.

"Греческое слово pita использовалось для обозначения разновидности плоского хлеба", — отмечает автор канала.

По его мнению, современное название могло сформироваться под влиянием нескольких языков.

"Очень вероятно, что слово pizza эволюционировало под влиянием латинского и греческого языков", — отмечает блогер.

Почему слово "пицца" стало популярным в мире

Еще один важный фактор — простота произношения.

"Оно энергичное и ритмичное", — объясняет автор канала "History of Simple Things".

Также сыграла роль и культурная популярность самого блюда.

"Пицца была короткой, легко произносилась и несла в себе итальянскую идентичность", — отмечает блогер.

Именно поэтому в других языках название практически не переводили.

"Когда в Америке открылись пиццерии, они не чувствовали необходимости переводить это слово на английский", — объясняет автор канала.

Как пицца стала символом Италии

Отдельную роль в популярности блюда сыграла легендарная пицца "Маргарита".

"Нельзя говорить о пицце, не упомянув пиццу "Маргарита", которая, как часто говорят, была создана в 1889 году в честь королевы Маргариты Савойской", — рассказывает блогер.

Ее начинка имеет символическое значение.

"Помидоры, моцарелла и базилик символизировали цвета итальянского флага", — резюмирует автор видео.

Со временем пицца стала не только популярной едой, но и символом культуры.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: History of Simple Things

History of Simple Things — популярный англоязычный YouTube-канал, посвященный рассказу о происхождении, создании и назначении повседневных предметов и физических явлений, которые мы часто воспринимаем как обычные или неинтересные. На канале рассматривают истории и научные объяснения привычных вещей — от того, как сделаны цемент, титановые изделия или QR-коды, до различий между понятиями или эволюции определенных технологий, продуктов или терминов в повседневной жизни. Аудитория канала — более 750 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пицца
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине может возникнуть дефицит бензина: нардеп озвучил сроки

В Украине может возникнуть дефицит бензина: нардеп озвучил сроки

22:14Украина
Убивают скоординировано: Зеленский раскрыл данные о помощи РФ Ирану

Убивают скоординировано: Зеленский раскрыл данные о помощи РФ Ирану

21:43Украина
Обещали еще два года назад: почему Украина до сих пор не получила F-16 от Бельгии

Обещали еще два года назад: почему Украина до сих пор не получила F-16 от Бельгии

19:45Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химии

Сорняки исчезнут за день: как приготовить простой домашний раствор без химии

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

Гороскоп Таро на завтра 8 марта: Рыбам - думать, Стрельцам - задавать вопросы

Популярная российская актриса погибла с дочерью в ДТП

Популярная российская актриса погибла с дочерью в ДТП

Последние новости

03:59

Как заставить орхидею цвести месяцами: простой домашний рецепт

03:28

Как получить 300 кг малины с небольшого участка: рецепт чудо-подкормки

03:03

Догадаются единицы - почему пицца на самом деле так называетсяВидео

02:36

Цены на три категории продуктов резко подскочат - что и когда подорожает

01:14

Астероид-"убийца" несётся к Луне: есть ли угроза для Земли и человечества

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
07 марта, суббота
23:54

Новые графики для Киева и области: часы отключения электроэнергии 8 марта

23:09

Лорак публично унизила Киркорова прямо на своем концерте: как он отреагировалВидео

22:53

РФ продвинулась на Сумщине и захватила Сопычь: детали от DeepState

22:27

Седокова пошла петь бесплатно по барам: упала ниже плинтуса

Реклама
22:14

В Украине может возникнуть дефицит бензина: нардеп озвучил сроки

21:50

Как выглядеть моложе с помощью макияжа — советы экспертов

21:43

Убивают скоординировано: Зеленский раскрыл данные о помощи РФ Ирану

21:14

Водителей с детьми ждут новые правила: что нужно знать, чтобы не получить штрафВидео

20:29

Что может "завалить" РФ: раскрыт сценарий, которого больше всех бояться в Кремле

20:16

Сотрудничество РФ и Ирана прекратится: Стубб заговорил о выгоде для Украины

20:05

Почему китайцы не пользуются вилками: ответ вас удивит

19:45

Обещали еще два года назад: почему Украина до сих пор не получила F-16 от Бельгии

19:42

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

19:23

Жаждаемое потепление: температура в Тернопольской области скоро резко подскочит

19:10

Почему Тегеран обстреливает всех и до кого может дотянуться: Денисенко назвал причинумнение

Реклама
18:24

У Зеленского появились неожиданные "рычаги влияния" на Трампа: СМИ узнали детали

18:21

"Были близки": Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и РФВидео

18:02

Что посадить рядом для двойного урожая: проверенные сочетания культур

18:00

"Сыграли свою роль": Меган Маркл попала в серьезные проблемы в США

17:52

Число погибших резко растет - новые детали удара по многоэтажке в ХарьковеФото

17:31

Резкие подъемы или падения: банкир сказал, каким будет курс валют с понедельника

17:30

Удержали ключевые направления: Зеленский заявил об ощутимых результатах ВСУ

17:19

"Уровень Лувра": где в Украине нашли уникальное сокровище возрастом 1700 летВидео

17:10

Подруги заметили в воде нечто жуткое: существо двигалось прямо под нимиВидео

17:04

"Ее травили в России": известный режиссер разнес Лорак за вранье

16:35

У Симоньян заговорили о прощании: приглашают на последний вечер

16:27

Будут полностью разрушены целые районы: Трамп угрожает Ирану новым мощным ударом

16:16

Груша растет, но не плодоносит: ошибка, которую совершают почти все садоводы

16:15

Новый элемент давления: Братчук назвал особенности ночной атаки РФ по Украине

15:55

Сердце не выдержало: звезда "Криминального чтива" внезапно скончался

15:54

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

15:50

Что нельзя делать в праздник 8 марта: строгие приметы и запреты

15:39

"Давняя мечта России": дипломат объяснил, как РФ хочет использовать войну в ИранеВидео

15:24

Планы врага сорваны: бойцы ГУР остановили наступление РФ на областной центрВидео

15:06

Волна тепла до +16 врывается на Львовщину: какой будет погода 8 марта

Реклама
14:41

США готовят ослабление санкций против РФ - Бессент

14:35

Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

14:33

Россия нанесла удар по Харькову новым типом ракет: подробности ночной атаки

14:23

Выражение "идти навстречу" употребляют неправильно - как сказать по-украинскиВидео

14:14

"Подвергаю ребенка опасности": Белень приняла решение после удара по Харькову

14:12

Почему кот нервничает без причины: звуки, запахи и привычки, которые его пугают

14:02

Украина триумфирует на Паралимпиаде-2026 - сколько медалей уже удалось завоевать

14:00

Тля боится как огня: всего три ингредиента — и насекомые исчезнутВидео

13:28

Срыв переговоров о мире: Россия выставила ультиматум Украине и угрожает демаршем

13:21

"Попросила добавить": в фильме с Джоли вспомнили о войне в УкраинеВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять