Догадаются единицы - почему пицца на самом деле так называется

Блогер рассказал, откуда происходит слово "пицца", когда оно появилось в письменных источниках и как со временем стало названием одного из популярных блюд.

Как появилась пицца - раскрыто скрытое значение слова пицца / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему пицца так называется

Какое происхождение слова пицца

Какова история названия "пицца"

Слово "пицца" сегодня знают во всем мире. Когда люди его слышат, почти сразу представляют круглый корж с томатным соусом, сыром и различными начинками. Но мало кто задумывается, откуда на самом деле происходит это название и почему оно звучит именно так. О происхождении популярного слова рассказал блогер и автор YouTube-канала"History of Simple Things".

Главред выяснил, когда появилось слово пицца.

Почему слово "пицца" такое необычное

По словам автора канала, именно звучание этого слова привлекает внимание и отличается от названий других блюд.

"Когда вы произносите слово "пицца", почти все люди по всему миру сразу понимают, о чем вы говорите. Слово "пицца" сегодня настолько привычно, что большинство людей даже не задумываются над тем, как необычно оно звучит", — отмечает блогер.

По его мнению, секрет популярности также в звучании слова.

"Оно короткое, четкое и мгновенно узнаваемое", — подчеркивает автор канала "History of Simple Things".

Смотрите видео о том, почему пицца так называется:

Самое древнее упоминание слова "пицца"

Несмотря на то, что современная пицца ассоциируется с Неаполем, само название значительно старше.

"Лингвисты указывают, что пицца появляется в итальянской письменности еще в 997 году н. э.", — сообщает он.

Речь идет о документе из небольшого итальянского города Гаэта.

"В документе из маленького итальянского городка Гаэта слово "пицца" упоминается для описания вида выпеченного плоского хлеба. "Итак, задолго до того, как появились моцарелла, томатный соус или пепперони, итальянцы уже использовали слово "пицца", — добавляет автор канала.

Что означало слово "пицца" изначально

Изначально это название вовсе не означало блюдо с сыром и соусом.

"Изначально пицца не означала то, что мы понимаем под этим словом сегодня", — говорится в видео.

На самом деле речь шла о простом хлебе.

"Вместо этого слово более обще обозначало разновидность плоского хлеба или выпеченного теста", — отмечает блогер.

Такие лепешки были распространенной пищей среди простых людей в южной Италии.

"Эти деревенские лепешки назывались pizzi во множественном числе. Они были дешевыми, сытными и простыми в приготовлении", — добавляет автор канала.

Однако автор популярного YouTube-канала отмечает, что со временем значение слова изменилось.

"Вместо того, чтобы описывать любой вид плоского хлеба, оно стало названием очень конкретного блюда", — объясняет блогер.

Самые популярные теории происхождения названия пицца

Ученые до сих пор не имеют единой версии происхождения слова "пицца".

"Ученые имеют несколько теорий, и каждая из них рассказывает нам что-то интересное о языке и культуре. Одной из популярных идей является то, что слово "пицца" происходит от латинского слова pinza, что означает "плоский хлеб" или "прессовать", — объясняет блогер.

Другая теория связана с греческим влиянием в Южной Италии.

"Греческое слово pita использовалось для обозначения разновидности плоского хлеба", — отмечает автор канала.

По его мнению, современное название могло сформироваться под влиянием нескольких языков.

"Очень вероятно, что слово pizza эволюционировало под влиянием латинского и греческого языков", — отмечает блогер.

Почему слово "пицца" стало популярным в мире

Еще один важный фактор — простота произношения.

"Оно энергичное и ритмичное", — объясняет автор канала "History of Simple Things".

Также сыграла роль и культурная популярность самого блюда.

"Пицца была короткой, легко произносилась и несла в себе итальянскую идентичность", — отмечает блогер.

Именно поэтому в других языках название практически не переводили.

"Когда в Америке открылись пиццерии, они не чувствовали необходимости переводить это слово на английский", — объясняет автор канала.

Как пицца стала символом Италии

Отдельную роль в популярности блюда сыграла легендарная пицца "Маргарита".

"Нельзя говорить о пицце, не упомянув пиццу "Маргарита", которая, как часто говорят, была создана в 1889 году в честь королевы Маргариты Савойской", — рассказывает блогер.

Ее начинка имеет символическое значение.

"Помидоры, моцарелла и базилик символизировали цвета итальянского флага", — резюмирует автор видео.

Со временем пицца стала не только популярной едой, но и символом культуры.

Об источнике: History of Simple Things History of Simple Things — популярный англоязычный YouTube-канал, посвященный рассказу о происхождении, создании и назначении повседневных предметов и физических явлений, которые мы часто воспринимаем как обычные или неинтересные. На канале рассматривают истории и научные объяснения привычных вещей — от того, как сделаны цемент, титановые изделия или QR-коды, до различий между понятиями или эволюции определенных технологий, продуктов или терминов в повседневной жизни. Аудитория канала — более 750 тысяч пользователей.

