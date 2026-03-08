Гороскоп Таро на завтра 9 марта: Ракам - оставаться собой, Девам - план на будущее

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://glavred.info/starnews/goroskop-taro-na-zavtra-9-marta-rakam-ostavatsya-soboy-devam-plan-na-budushchee-10747067.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 9 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Паж Мечей, перевернутая

Когда вы полны идей, люди легко начинают завидовать вам и вашей энергии. Они могут делать все, чтобы помешать вам осуществить ваши мечты, отвлекая вас от дела.

Паж Мечей в перевернутом положении предостерегает от сплетников, которые искушают вас сбиться с пути 9 марта. Их поведение создает дымовую завесу и зеркала, которые скорее запутывают, чем помогают вам завершить то, что вы задумали.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Семерка Пентаклей

Установите временные рамки для выполнения задач. Ваша карта Таро, Семерка Пентаклей, обозначает терпение и долгосрочное инвестирование вашего времени, что идеально подходит для творческих проектов.

Тельцы, вы умеете быть методичными. Кроме того, ничто не происходит быстро, и чем больше внимания вы уделяете своей работе, тем лучше результат.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на понедельник: Смерть

Карта Таро "Смерть" символизирует творчество. Завершение одной главы открывает дверь в другую. 9 марта вы осознаете необходимость перемен и воплощаете их в жизнь.

Вам нужно отпустить старые идеи, а для этого необходимо быть открытым к освобождению от прошлого и того, что оно для вас значило.

Отчасти это может ощущаться как потеря идентичности, но рассматривайте это скорее как эволюцию от того, кем вы были когда-то, к тому, кем вы однажды станете.

Рак

Карта Таро для Рака на понедельник: Император, перевернутый

Рак, вы можете стремиться к желаемому только до определенного момента, а затем должны позволить жизни делать то, что она хочет. 9 марта перевернутая карта Таро "Император" напоминает вам о ваших ограничениях.

Вы осознаете свои ограничения, но используете это новое понимание, чтобы представить себе решения. Ваши действия и мысли могут вдохновить на перемены, и вам не нужно давить или пытаться убедить. Вам нужно лишь оставаться собой.

Лев

Карта Таро для Льва на понедельник: Десятка Кубков

Каждые отношения уникальны, и 9 марта вы определите, что лучше всего подходит именно вам и вашим отношениям.

Десятка Кубков говорит об индивидуальности в любви. Хотите ли вы быть традиционным, нетрадиционным или где-то посередине? Возможности безграничны, и вы сможете выбрать то, что лучше всего подходит именно вам. Подумайте сами, определив, что такое радость и как она выражается в ваших отношениях.

Дева

Карта Таро для Девы на понедельник: Перевернутый Король Пентаклей

Чрезмерная креативность может быть как благословением, так и проклятием. Перевернутый Король Пентаклей говорит о дезорганизации, а именно о финансовой неэффективности.

Сегодня пересмотрите свои привычки в расходах и сбережениях. Посмотрите, насколько они продуктивны для ваших долгосрочных потребностей.

Вы же не хотите быть тем, кто покупает вещи для рукоделия или проектов, но никогда их не доводит до конца. Или тем, кто не покупает то, что нужно, чтобы сэкономить. Пересмотрите свой образ мышления. Составьте план на будущее.

Весы

Карта Таро для Весов на понедельник: Шестерка Пентаклей

Не беспокойтесь слишком сильно о том, как вы сможете позволить себе заниматься любимым делом. Шестерка Пентаклей говорит о том, что ресурсы сами собой придут к вам.

9 марта вы найдете то, что вам нужно, когда вам это понадобится. Вам это нужно. Весы, все складывается так, как должно, и обычно это связано со следованием своему жизненному предназначению. Важно быть в центре своих желаний и воплощать их в жизнь.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на понедельник: Сила, перевернутая

Творчество — это страсть, а перевернутая карта Таро "Сила" говорит о взрывной энергии, которую трудно игнорировать. 9 марта ваши эмоции вспыхнут, порождая новую идею или видение, которое вы хотите воплотить в жизнь.

Возможно, это история, которую вы хотите написать, или картина, которую вы хотели бы создать. Вы хотите следовать по следу и не позволить шоку от вашего мощного момента помешать вам испытать то, что предназначено вам в будущем.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: Девятка Мечей, перевернутая

Вы пережили самый сложный период вашей недели, Стрелец. Девятка Мечей в перевернутом положении — это благоприятная карта Таро, поскольку она указывает на выживание после стресса.

9 марта это отличный знак того, что свет в конце туннеля уже виден. Все, что вам нужно сделать, это продолжать идти, потому что вы скоро до него доберетесь.

В моменты, когда вы сомневаетесь, улучшится ли ситуация, или когда вы сомневаетесь, что она будет продолжать улучшаться, напоминайте себе, что разум иногда может подталкивать вас в прошлое, потому что оно вам знакомо.

Козерог

Карта Таро для Козерога на понедельник: Двойка Мечей

Творческие люди могут быть нерешительными, но сегодня, Козерог, день перемен. Двойка Мечей символизирует препятствия в вашем мышлении, и трудно преодолеть неуверенность.

Однако 9 марта, благодаря осознанности в вашей жизни, вы сможете преодолеть трудности и понять, что вам нужно. Проведите мозговой штурм, задавайте вопросы, ищите информацию. Постарайтесь изо всех сил выполнить поставленную перед вами задачу.

Водолей

Карта Таро для Водолея на понедельник: Восьмерка Кубков, перевернутая

Вам придется пойти на жертву, чтобы сделать что-то стоящее вашего времени. Проект может оказаться не стоящим завершения, Водолей, и вам придется вернуться к началу.

Восьмерка Кубков, перевернутая, означает застревание в ситуации, которая не работает. Но 9 марта ваша логика укажет путь. Не позволяйте страху помешать вам достичь своей мечты.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на понедельник: Восьмерка Жезлов, перевернутая

В зависимости от того, что вы начинаете и когда, может возникнуть пауза, которую вам придется пережить. Задержки — это форма защиты. Они дают вам шанс переосмыслить ситуацию, спланировать действия, решить проблемы или морально подготовиться.

Восьмерка Жезлов в перевернутом положении говорит о задержках, и 9 марта терпение — это добродетель, которую следует проявлять, не беспокоясь о том, что ваша ситуация останется такой же. Когда жизнь вернется в нормальное русло, вы не только будете усердно работать, но и по-настоящему почувствуете благодарность за предоставленную возможность.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред