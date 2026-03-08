Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Гороскоп Таро на завтра 9 марта: Ракам - оставаться собой, Девам - план на будущее

Алена Кюпели
8 марта 2026, 08:53
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 14 января
Гороскоп Таро на 9 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на понедельник для Овна: Паж Мечей, перевернутая

Когда вы полны идей, люди легко начинают завидовать вам и вашей энергии. Они могут делать все, чтобы помешать вам осуществить ваши мечты, отвлекая вас от дела.

Паж Мечей в перевернутом положении предостерегает от сплетников, которые искушают вас сбиться с пути 9 марта. Их поведение создает дымовую завесу и зеркала, которые скорее запутывают, чем помогают вам завершить то, что вы задумали.

Телец

Карта Таро на понедельник для Тельца: Семерка Пентаклей

Установите временные рамки для выполнения задач. Ваша карта Таро, Семерка Пентаклей, обозначает терпение и долгосрочное инвестирование вашего времени, что идеально подходит для творческих проектов.

Тельцы, вы умеете быть методичными. Кроме того, ничто не происходит быстро, и чем больше внимания вы уделяете своей работе, тем лучше результат.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на понедельник: Смерть

Карта Таро "Смерть" символизирует творчество. Завершение одной главы открывает дверь в другую. 9 марта вы осознаете необходимость перемен и воплощаете их в жизнь.

Вам нужно отпустить старые идеи, а для этого необходимо быть открытым к освобождению от прошлого и того, что оно для вас значило.

Отчасти это может ощущаться как потеря идентичности, но рассматривайте это скорее как эволюцию от того, кем вы были когда-то, к тому, кем вы однажды станете.

Рак

Карта Таро для Рака на понедельник: Император, перевернутый

Рак, вы можете стремиться к желаемому только до определенного момента, а затем должны позволить жизни делать то, что она хочет. 9 марта перевернутая карта Таро "Император" напоминает вам о ваших ограничениях.

Вы осознаете свои ограничения, но используете это новое понимание, чтобы представить себе решения. Ваши действия и мысли могут вдохновить на перемены, и вам не нужно давить или пытаться убедить. Вам нужно лишь оставаться собой.

Лев

Карта Таро для Льва на понедельник: Десятка Кубков

Каждые отношения уникальны, и 9 марта вы определите, что лучше всего подходит именно вам и вашим отношениям.

Десятка Кубков говорит об индивидуальности в любви. Хотите ли вы быть традиционным, нетрадиционным или где-то посередине? Возможности безграничны, и вы сможете выбрать то, что лучше всего подходит именно вам. Подумайте сами, определив, что такое радость и как она выражается в ваших отношениях.

Дева

Карта Таро для Девы на понедельник: Перевернутый Король Пентаклей

Чрезмерная креативность может быть как благословением, так и проклятием. Перевернутый Король Пентаклей говорит о дезорганизации, а именно о финансовой неэффективности.

Сегодня пересмотрите свои привычки в расходах и сбережениях. Посмотрите, насколько они продуктивны для ваших долгосрочных потребностей.

Вы же не хотите быть тем, кто покупает вещи для рукоделия или проектов, но никогда их не доводит до конца. Или тем, кто не покупает то, что нужно, чтобы сэкономить. Пересмотрите свой образ мышления. Составьте план на будущее.

Весы

Карта Таро для Весов на понедельник: Шестерка Пентаклей

Не беспокойтесь слишком сильно о том, как вы сможете позволить себе заниматься любимым делом. Шестерка Пентаклей говорит о том, что ресурсы сами собой придут к вам.

9 марта вы найдете то, что вам нужно, когда вам это понадобится. Вам это нужно. Весы, все складывается так, как должно, и обычно это связано со следованием своему жизненному предназначению. Важно быть в центре своих желаний и воплощать их в жизнь.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на понедельник: Сила, перевернутая

Творчество — это страсть, а перевернутая карта Таро "Сила" говорит о взрывной энергии, которую трудно игнорировать. 9 марта ваши эмоции вспыхнут, порождая новую идею или видение, которое вы хотите воплотить в жизнь.

Возможно, это история, которую вы хотите написать, или картина, которую вы хотели бы создать. Вы хотите следовать по следу и не позволить шоку от вашего мощного момента помешать вам испытать то, что предназначено вам в будущем.

Стрелец

Карта Таро на понедельник для Стрельца: Девятка Мечей, перевернутая

Вы пережили самый сложный период вашей недели, Стрелец. Девятка Мечей в перевернутом положении — это благоприятная карта Таро, поскольку она указывает на выживание после стресса.

9 марта это отличный знак того, что свет в конце туннеля уже виден. Все, что вам нужно сделать, это продолжать идти, потому что вы скоро до него доберетесь.

В моменты, когда вы сомневаетесь, улучшится ли ситуация, или когда вы сомневаетесь, что она будет продолжать улучшаться, напоминайте себе, что разум иногда может подталкивать вас в прошлое, потому что оно вам знакомо.

Козерог

Карта Таро для Козерога на понедельник: Двойка Мечей

Творческие люди могут быть нерешительными, но сегодня, Козерог, день перемен. Двойка Мечей символизирует препятствия в вашем мышлении, и трудно преодолеть неуверенность.

Однако 9 марта, благодаря осознанности в вашей жизни, вы сможете преодолеть трудности и понять, что вам нужно. Проведите мозговой штурм, задавайте вопросы, ищите информацию. Постарайтесь изо всех сил выполнить поставленную перед вами задачу.

Водолей

Карта Таро для Водолея на понедельник: Восьмерка Кубков, перевернутая

Вам придется пойти на жертву, чтобы сделать что-то стоящее вашего времени. Проект может оказаться не стоящим завершения, Водолей, и вам придется вернуться к началу.

Восьмерка Кубков, перевернутая, означает застревание в ситуации, которая не работает. Но 9 марта ваша логика укажет путь. Не позволяйте страху помешать вам достичь своей мечты.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на понедельник: Восьмерка Жезлов, перевернутая

В зависимости от того, что вы начинаете и когда, может возникнуть пауза, которую вам придется пережить. Задержки — это форма защиты. Они дают вам шанс переосмыслить ситуацию, спланировать действия, решить проблемы или морально подготовиться.

Восьмерка Жезлов в перевернутом положении говорит о задержках, и 9 марта терпение — это добродетель, которую следует проявлять, не беспокоясь о том, что ваша ситуация останется такой же. Когда жизнь вернется в нормальное русло, вы не только будете усердно работать, но и по-настоящему почувствуете благодарность за предоставленную возможность.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

09:58Синоптик
Валютный рынок Украины: чего ожидать с 9 по 15 марта

Валютный рынок Украины: чего ожидать с 9 по 15 марта

09:00Аналитика
Командование отдало приказ: элитные войска РФ выведены с Покровского направления

Командование отдало приказ: элитные войска РФ выведены с Покровского направления

08:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Без волос: российского певца Николаева невозможно узнать

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

Начал двигаться сам по себе: семья заметила в саду странный металлический шар

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

Карта Deep State онлайн за 8 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

10:14

Что означают наклейки на бананах: секретные коды, которые стоит знать

09:58

Затяжная магнитная буря атакует Украину: когда этот шторм пойдет на спад

09:49

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 марта: Овнам - перемены, Ракам - выгода

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 марта (обновляется)

09:00

Валютный рынок Украины: чего ожидать с 9 по 15 марта

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
08:59

Командование отдало приказ: элитные войска РФ выведены с Покровского направления

08:53

Гороскоп Таро на завтра 9 марта: Ракам - оставаться собой, Девам - план на будущее

08:40

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта: Водолеям - скандал, Львам поможет интуиция

08:40

Двух слов связать не может: дочь Лорак высмеяли за поведение

Реклама
08:22

Андрусив о топливной панике: цены растут, но государство может это остановитьмнение

08:18

Карта Deep State онлайн за 8 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

"Никаких оснований так считать": Трамп ответил, видит ли он помощь России Ирану

08:07

Что будут носить весной 2026 года: главные тенденции модной обуви

07:52

Красивые поздравления с 8 марта - картинки и короткие пожелания

07:45

Большие столбы огня в небе: дроны атаковали ключевое звено нефтяной логистики РФ

06:45

Поздравления с 8 марта: красивые картинки и пожелания для женщин

05:56

Для чего изготавливали деревянные пули: военные хитрости прошлого

05:30

Почувствуют вкус богатства: четыре знака зодиака на пороге финансового подъема

04:30

Будет бешенный скачок цен на топливо: как сильно подорожает газ, бензин и дизель

03:59

Как заставить орхидею цвести месяцами: простой домашний рецепт

Реклама
03:28

Как получить 300 кг малины с небольшого участка: рецепт чудо-подкормки

03:03

Догадаются единицы - почему пицца на самом деле так называетсяВидео

02:36

Цены на три категории продуктов резко подскочат - что и когда подорожает

01:14

Астероид-"убийца" несётся к Луне: есть ли угроза для Земли и человечества

07 марта, суббота
23:54

Новые графики для Киева и области: часы отключения электроэнергии 8 марта

23:09

Лорак публично унизила Киркорова прямо на своем концерте: как он отреагировалВидео

22:53

РФ продвинулась на Сумщине и захватила Сопычь: детали от DeepState

22:27

Седокова пошла петь бесплатно по барам: упала ниже плинтуса

22:14

В Украине может возникнуть дефицит бензина: нардеп озвучил сроки

21:50

Как выглядеть моложе с помощью макияжа — советы экспертов

21:43

Убивают скоординировано: Зеленский раскрыл данные о помощи РФ Ирану

21:14

Водителей с детьми ждут новые правила: что нужно знать, чтобы не получить штрафВидео

20:29

Что может "завалить" РФ: раскрыт сценарий, которого больше всех бояться в Кремле

20:16

Сотрудничество РФ и Ирана прекратится: Стубб заговорил о выгоде для Украины

20:05

Почему китайцы не пользуются вилками: ответ вас удивит

19:45

Обещали еще два года назад: почему Украина до сих пор не получила F-16 от Бельгии

19:42

Чёрная плесень больше не проблема: простое решение работает за считанные минуты

19:23

Жаждаемое потепление: температура в Тернопольской области скоро резко подскочит

19:10

Почему Тегеран обстреливает всех и до кого может дотянуться: Денисенко назвал причинумнение

18:24

У Зеленского появились неожиданные "рычаги влияния" на Трампа: СМИ узнали детали

Реклама
18:21

"Были близки": Трамп сделал заявление о мирном соглашении между Украиной и РФВидео

18:02

Что посадить рядом для двойного урожая: проверенные сочетания культур

18:00

"Сыграли свою роль": Меган Маркл попала в серьезные проблемы в США

17:52

Число погибших резко растет - новые детали удара по многоэтажке в ХарьковеФото

17:31

Резкие подъемы или падения: банкир сказал, каким будет курс валют с понедельника

17:30

Удержали ключевые направления: Зеленский заявил об ощутимых результатах ВСУ

17:19

"Уровень Лувра": где в Украине нашли уникальное сокровище возрастом 1700 летВидео

17:10

Подруги заметили в воде нечто жуткое: существо двигалось прямо под нимиВидео

17:04

"Ее травили в России": известный режиссер разнес Лорак за вранье

16:35

У Симоньян заговорили о прощании: приглашают на последний вечер

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять