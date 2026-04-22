Нобелевский лауреат назвал сроки конца человечества: конец близко

Константин Пономарев
22 апреля 2026, 18:30
Физик заявил о возможной угрозе для человечества в ближайшие десятилетия. Рост ядерного риска и развитие технологий усиливают вероятность катастрофы.
Известный физик заявил о ядерной угрозе и конце мира
Известный физик заявил о ядерной угрозе и конце мира / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему ученый считает угрозу ядерной войны реальной
  • Как искусственный интеллект может повлиять на судьбу мира
  • Почему прогноз о будущем человечества оказался пугающим

Известный физик-теоретик и лауреат Нобелевской премии Дэвид Гросс выступил с тревожным прогнозом о будущем человечества. Он указал на растущие риски глобальной катастрофы, которые, по его мнению, уже невозможно игнорировать.

По словам ученого, вероятность ядерной войны и стремительное развитие технологий могут привести к драматическим последствиям. Специалист считает, что эти угрозы способны повлиять на судьбу человечества уже в ближайшие десятилетия. Об этом пишет Lad Bible.

Ядерная угроза снова нарастает

Гросс, получивший Нобелевскую премию в 2004 году по физике в составе ученых, обнаруживших явление, при котором сила взаимодействия между кварками уменьшается по мере их сближения, отметил, что угроза ядерного конфликта не исчезла даже после окончания холодной войны. Напротив, по его оценке, ежегодная вероятность такого сценария может достигать двух процентов, то есть примерно один шанс из пятидесяти каждый год.

Используя расчеты, схожие с теми, что применяются для оценки периода полураспада, ученый пришел к выводу, что при таких рисках ожидаемая "продолжительность безопасности" человечества может составлять около 35 лет. Это означает, что значительная часть нынешнего поколения может не дожить до середины века.

Мир становится менее стабильным

По словам физика, ситуация за последние десятилетия только ухудшилась. Он указал на рост геополитической напряженности и увеличение числа стран, обладающих ядерным оружием. Сегодня таких государств уже девять, и с каждым новым участником глобальная система безопасности становится все более нестабильной.

Дэвид Гросс получил Нобелевскую премию в 2004 году по физике
Дэвид Гросс получил Нобелевскую премию в 2004 году по физике / Фото: Wikipedia

Дополнительным фактором риска ученый назвал ослабление международных договоров. За последнее десятилетие, по его словам, не было заключено ни одного значимого соглашения по контролю над вооружениями.

Опасность искусственного интеллекта

Отдельное внимание Гросс уделил развитию искусственного интеллекта. Физик считает, что в будущем ИИ может получить контроль над критически важными решениями, включая военные, поскольку такие системы способны действовать быстрее человека.

При этом ученый подчеркнул, что современные технологии уже сейчас могут допускать ошибки и выдавать неточные результаты, что делает их использование в стратегических вопросах потенциально опасным.

Об источнике: LADbible Group Limited

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ученые наука ядерный удар Нобелевская премия искуственный интеллект интересные новости
