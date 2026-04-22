Ровенщину накроет опасная погода: о чем предупреждают синоптики

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Ровенской области 23 апреля
- Когда в области ожидаются сильные заморозки
- Прогнозируют ли синоптики дождь в Ровно
В четверг, 23 апреля, в Ровенской области погода будет неспокойной и контрастной: ночь пройдет без существенных осадков, а днем возможен кратковременный дождь.
Атмосферная ситуация осложнится сильными порывами шквального ветра, которые будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Погода в области и Ровно
Ночью температура по области составит от +1 до +6 градусов, на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0…-3°. Днем столбики термометров поднимутся до +9…+14°.
В самом Ровно ночью ожидается +1…+3°, с заморозками на поверхности почвы 0…-2°. Днем температура будет колебаться в пределах +10…+12°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с.
Предупреждение о заморозках и шквальном ветре
Ровенские синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в течение суток 23 апреля. По области и в Ровно ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Это соответствует первому уровню опасности — желтому.
Также ночью 23 апреля прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0…-3°, что также классифицируется как желтый уровень опасности.
Стихийные явления в Ровенской области
На ночь 24 апреля синоптики предупреждают о заморозках в воздухе 0…-3°. Это уже второй уровень опасности — оранжевый.
Специалисты отмечают, что такие заморозки могут нанести вред цветущим плодовым растениям, которые находятся в фазе цветения. Хозяевам стоит позаботиться о защите садов и огородов, ведь даже несколько холодных ночей могут существенно повлиять на урожай.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 23 апреля погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона, господствующего над Восточноевропейской равниной. Ожидается переменная облачность и значительное усиление ветра.
Кроме того, 22 апреля в Полтаве и области ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. 23 апреля на Полтавщине также будет облачно с прояснениями.
Также 22 апреля в Киеве и области ожидается прохладная, но сухая погода без осадков. Ночью температура составит 0…+3°C, местами возможны заморозки, днем воздух прогреется до +8…+13°C (в столице — до +10…+12°C).
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред