Ровенщину накроет опасная погода: о чем предупреждают синоптики

Жителям Ровенской области следует быть готовыми к ночным заморозкам и шквальному ветру.

https://glavred.info/synoptic/rovenshchinu-nakroet-opasnaya-pogoda-o-chem-preduprezhdayut-sinoptiki-10758755.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Ровно и области на 23 апреля / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Вы узнаете:

Какая будет погода в Ровенской области 23 апреля

Когда в области ожидаются сильные заморозки

Прогнозируют ли синоптики дождь в Ровно

В четверг, 23 апреля, в Ровенской области погода будет неспокойной и контрастной: ночь пройдет без существенных осадков, а днем возможен кратковременный дождь.

Атмосферная ситуация осложнится сильными порывами шквального ветра, которые будут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

видео дня

Погода в области и Ровно

Ночью температура по области составит от +1 до +6 градусов, на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0…-3°. Днем столбики термометров поднимутся до +9…+14°.

В самом Ровно ночью ожидается +1…+3°, с заморозками на поверхности почвы 0…-2°. Днем температура будет колебаться в пределах +10…+12°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Предупреждение о заморозках и шквальном ветре

Ровенские синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в течение суток 23 апреля. По области и в Ровно ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Это соответствует первому уровню опасности — желтому.

Также ночью 23 апреля прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0…-3°, что также классифицируется как желтый уровень опасности.

Стихийные явления в Ровенской области

На ночь 24 апреля синоптики предупреждают о заморозках в воздухе 0…-3°. Это уже второй уровень опасности — оранжевый.

Специалисты отмечают, что такие заморозки могут нанести вред цветущим плодовым растениям, которые находятся в фазе цветения. Хозяевам стоит позаботиться о защите садов и огородов, ведь даже несколько холодных ночей могут существенно повлиять на урожай.

Шквальный ветер в Ровенской области / Фото: Ровенский областной центр по гидрометеорологии

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 23 апреля погоду на Львовщине будет определять тыловая часть циклона, господствующего над Восточноевропейской равниной. Ожидается переменная облачность и значительное усиление ветра.

Кроме того, 22 апреля в Полтаве и области ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. 23 апреля на Полтавщине также будет облачно с прояснениями.

Также 22 апреля в Киеве и области ожидается прохладная, но сухая погода без осадков. Ночью температура составит 0…+3°C, местами возможны заморозки, днем воздух прогреется до +8…+13°C (в столице — до +10…+12°C).

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред