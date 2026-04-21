Весна ставит подножку: Днепропетровщину накроют заморозки, когда ждать минус

Кратко:
- 22 апреля: облачно, местами небольшой дождь
- Ночью заморозки 0…-2° по области
- Днем +6…+11°, в Днепре до +10°
В Днепропетровской области 22 апреля ожидается нестабильная погода с преобладанием облачности и периодическими прояснениями. По данным Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, погодные условия в регионе будут формироваться под влиянием прохладной воздушной массы, что приведет к понижению температуры в ночные часы и кратковременным осадкам днем.
В течение суток небо над областью будет преимущественно облачным с периодическими прояснениями. В ночное время существенных осадков не прогнозируется, однако уже в дневные часы местами возможен небольшой дождь.
Осадки будут кратковременными и неравномерными, что характерно для переходного весеннего периода.
Ожидается ветер северо-западного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Такой ветер будет способствовать дополнительному ощущению прохлады, особенно утром и в вечерние часы.
Метеорологи отметили, что температурный режим останется довольно низким для середины весны. По территории области ночью прогнозируется от 0 до +5 градусов. При этом местами, как на поверхности почвы, так и в приземном слое воздуха, возможны заморозки интенсивностью 0…-2 градуса. В дневное время воздух прогреется лишь до +6…+11 градусов.
Предупреждение
Отдельно синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В ночные и утренние часы 22 апреля на территории города Днепр и всей Днепропетровской области ожидаются заморозки на поверхности почвы, а местами и в воздухе с показателями 0…-2 градуса.
Такие погодные условия могут представлять риск для ранних всходов сельскохозяйственных культур, плодовых деревьев в фазе цветения и декоративных насаждений.
Погода в городе Днепр
В самом городе Днепр ночью также прогнозируются заморозки 0…-2 градуса. Днем температура воздуха поднимется до +8…+10 градусов, что немного выше, чем в среднем по области, однако все равно остается ниже сезонной нормы.
Таким образом, 22 апреля в Днепропетровской области пройдет под знаком прохладной весенней погоды с ночными заморозками и нестабильными дневными условиями, что является характерным проявлением весенней изменчивости климата в регионе.
Какой будет погода в течение недели — прогноз синоптика
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение недели Украина будет находиться под влиянием мощного циклона и холодных воздушных масс из Северной Европы. Это вызовет нестабильную и преимущественно пасмурную погоду.
В большинстве регионов почти ежедневно ожидаются дожди, а в Карпатах и на северо-востоке местами возможен даже мокрый снег.
Особенностью этого периода станут ночные заморозки: температура воздуха и почвы может опускаться до 0…-3 °С. Сначала похолодание охватит север и восток, а впоследствии распространится и на западные области.
Днем температура преимущественно будет держаться в пределах +8…+15 °С. Некоторое потепление прогнозируется ближе к выходным, прежде всего в восточных регионах страны.
Погода в Украине — новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, на этой неделе погода в Житомирской области после периода самых холодных ночей перейдет к ветреной и нестабильной. По словам синоптика областного гидрометцентра Екатерины Ткачук, область находится под влиянием арктического воздуха, который и в дальнейшем будет определять температуру и характер осадков.
Кроме того, погода в Черкасской области завтра, 22 апреля, будет морозной. Ночью ожидается существенное усиление заморозков. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
Также в среду, 22 апреля, на Львовщине прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков, сообщили в региональном гидрометцентре.
Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии
Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.
