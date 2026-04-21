Мороз до -5 и чрезвычайная опасность: синоптики предупредили жителей Львовщины

Жителей Львова и области предупредили о резких перепадах температуры.

Прогноз погоды на Львовщине на 22 апреля / Фото: pixabay.com

В среду, 22 апреля, погода на Львовщине будет облачной с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают о резком понижении температуры в ночные часы. На территории области ожидаются сильные заморозки от 0 до 5° мороза.

Дневная температура повысится до 10-15° тепла. Ветер северо-западного направления будет умеренным — 5-10 м/с.

Помимо холода, водителей и пешеходов призывают быть бдительными из-за слабого тумана, который накроет регион ночью и утром. Видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров.

Погода в Украине 22 апреля / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность

Погодные условия на большей части области будут способствовать низкой вероятности возгораний в экосистемах. Однако в Бродах объявлен средний (3-й) класс опасности. В Раве-Русской объявили чрезвычайную (5-й класс) пожарную опасность. Жителей призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при обращении с открытым огнем.

Пожарная опасность на Львовщине 22 апреля / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода во Львове

Во Львове среда будет облачной с прояснениями, но без дождей. В городе ожидается сильный заморозок 0-2°.

Утром горожан встретит туман, поэтому водителям стоит быть максимально внимательными на дорогах. Днем воздух прогреется лишь до 11-13° тепла.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

