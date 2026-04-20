Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Морозы вернутся с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Юрий Берендий
20 апреля 2026, 21:29
Синоптики предупреждают о новой волне похолодания с заморозками и дождями в ближайшие дни из-за влияния так называемого "погружающегося" циклона.
Погода в Черкасской области — синоптик назвал дату резкого потепления / Фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какая будет погода в Черкасской области до конца недели
  • Когда стоит ожидать усиления морозов
  • Когда наступит потепление

В Черкасской области объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного потока и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней. Об этом говорится в сообщении Черкасского областного центра по гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают, что в ночь на 21 апреля в Черкасской области и Черкассах ожидаются заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов, в связи с чем объявлен второй уровень опасности.

видео дня

Метеорологи объясняют, что на выходных в нижних и средних слоях атмосферы над регионом сформировался северный процесс, вызванный расположением мощного антициклона над Скандинавией и зоны низкого давления в районе Волги, что привело к притоку холодного арктического воздуха. В ночные часы усиление влияния скандинавского антициклона вызвало прояснение неба, ослабление ветра и интенсивное охлаждение приземного слоя, из-за чего температура местами снижалась до заморозков около 1 градуса.

/ Фото: Черкасский областной центр по гидрометеорологии

21–22 апреля погодные условия будут оставаться под влиянием гребня антициклона из района Исландии, поэтому приток холодного арктического воздуха и северный характер погоды сохранятся.

"В то же время в первой половине ночи 21 апреля еще будет сказываться влияние фронтальной системы, связанной с циклоном, движущимся через Румынию в направлении Черного моря, поэтому местами возможен небольшой кратковременный дождь. С усилением антициклонального поля установится малооблачная, холодная и сухая погода. В ночные и утренние часы сохранятся благоприятные условия для дальнейшего охлаждения воздуха и заморозков в воздухе интенсивностью 0-3º, днем сдержанные 7-12º тепла", — говорится в сообщении.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань добавил в посте в Facebook, что прошлой ночью во время прояснений метеостанции в области зафиксировали заморозки в воздухе в пределах 0,7–1,3 градуса. Хотя такая интенсивность не привела к массовому повреждению цветущих косточковых культур, в ближайшие дни угроза заморозков сохранится.

/ Фото: Виталий Постригань / Facebook

"Во второй половине недели на синоптических картах появляется быстропроходящий нисходящий циклон. Почему такая характеристика? Атмосферный вихрь со скоростью 50–60 км/ч надвигается из северных районов в более южные широты, и это выглядит так, будто он "падает сверху". Поэтому и называем его "пикирующим", — отметил он.

// Фото: Виталий Постригань / Facebook

Он также отметил, что 23–24 апреля регион окажется в тыловой части циклона, откуда будет поступать новая волна холодного воздуха из района Карского моря. Ожидаются периодические дожди, а усиленный ветер будет усиливать ощущение холода. Температура воздуха ночью составит 2–7 градусов тепла, днем — всего 6–11 градусов. Кроме того, возможны ощутимые колебания атмосферного давления, что может повлиять на метеозависимых людей.

"Судя по динамике синоптических процессов, этот холод пришел надолго. Ориентировочно до конца апреля о настоящем тепле можно забыть. Поэтому важно одеваться по погоде", — резюмирует он.

Прогноз погоды в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на этой неделе погода в Житомирской области будет переменчивой. По информации областного гидрометцентра, с 21 по 24 апреля регион накроет новая волна похолодания с сильными заморозками, особенно в ночные и утренние часы среды и четверга.

Во вторник, 21 апреля, в Ровенской области также ощутимо похолодает по сравнению с предыдущим днем. Осадков не прогнозируется, однако ночью температура снова будет опускаться до опасных значений.

В Полтаве и области 20 апреля ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с.

Другие новости:

О личности: Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на неделю погода на выходные Погода Черкасская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
21:59Война
21:41Война
19:58Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

22:21

"Бухалово" и "Деньги": настоящая история самых странных названий украинских сел и городов

22:06

Гороскоп на завтра, 21 апреля: Ракам — интриги, Скорпионам — успех

22:05

Небольшой "минус" и шквальный ветер: Тернопольщину скоро накроет непогода

21:59

Самый быстрый сценарий завершения войны: Зеленский сделал важное заявление

21:57

Шесть матчей ожидания: "Шахтер" одержал победу над "Полесьем", подробности

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
21:41

Названы цели и регионы под угрозой: РФ планирует новый массированный обстрел

21:29

Морозы вернутся с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

21:08

Какую технику нельзя подключать к удлинителю - риск возгорания

21:07

Как правильно пользоваться ручками над дверями в авто: просто держаться не стоитВидео

Реклама
20:37

Мужчина косил траву и нашел под ногами клад на 40 000 евро: что там былоВидео

20:36

Чтобы всё пошло в рост: "золотые" даты посадки в мае по лунному календарюВидео

19:58

"Тяжелые бои, РФ пытается прорваться": россияне штурмуют Сумскую область

19:51

Колорадский жук не подойдёт: 5 растений-спасителей, которые должны быть на грядке

19:50

Температура опустится до -3 и пойдет снег: в Украине разбушуется мощный циклон

19:39

"Меня не спасайте, помогите папе": опубликовали видео с камер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

19:36

Терехов об отсрочке введения НДС для индивидуальных предпринимателей: "Это — общая победа людей, малого бизнеса и общин"

19:35

"Это не игра": Мадьяр резко высказался о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

19:22

Можно ли выгуливать кошку на поводке: что об этом говорят эксперты

19:10

Трагедия в Киеве как симптом войны: Маляр о новых вызовах для украинцевмнение

18:52

Чтобы деньги не "утекали" из дома: где должен лежать кошелек ночью

Реклама
18:45

Переброска белорусских войск к границе: в ГПСУ сделали важное заявление

18:40

Подарок для Путина: экономист объяснил, как Трамп "подыграл" РоссииВидео

18:25

В ЕС готовят для Украины "облегченное" членство: что предлагают

18:08

Унитаз снова засияет, если нанести на него простую смесь из 3 веществ

17:57

"Стыдно смотреть": Дэниел Рэдклифф назвал худшие и лучшие фильмы о Гарри Поттере

17:51

Больше не секрет: кем на самом деле были первые масоны, объяснение удивитВидео

17:42

Цены на бензин и дизель скоро рухнут: насколько подешевеет топливо

17:24

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

17:11

Мобилизация, штрафы и тюрьма: в ЕС готовят депортацию мужчин в Украину, что их ждетВидео

17:04

Большие и сладкие плоды гарантированы: чем подкормить арбузы и дыни после всходов

16:59

Войска РФ массово минируют побережье Крыма: Волошин раскрыл задум оккупантов

16:40

"Любит Украину, живет там": известный ведущий раскрыл "патриотическую" позицию Ямы

16:40

Коснутся не только Украины, но и стран ЕС: названы угрозы со стороны Беларуси

16:35

Зачем в СССР прятали лавровый лист под кровать: лайфхак, о котором знают единицы

16:02

Новая волна заморозков и дождей накроет Житомирщину: какие дни будут самыми холодными

15:51

РФ в огне: Генштаб раскрыл подробности мощных ударовВидео

15:47

Светлицкая раскрыла, что делала с Цимбалюком во время ДТП: "Поддержала его"

15:22

"Он пробил стальные двери": Шарлиз Терон рассказала, как ее мать застрелила отца

15:21

Вблизи Ровно прогремел мощный взрыв: много раненых, двое - в тяжелом состоянии

15:02

Никакие не "анютины глазки": как на украинском правильно назвать эти цветы

Реклама
14:51

Предал Украину и воевал на стороне РФ: ВСУ уничтожили экс-игрока "Зари" и "Шахтера"

14:35

Салат из редиса, который понравится всем: простой рецепт за 10 минут

14:10

Украинские военные назвали "нецелесообразным" удерживать Мирноград – СМИ

14:09

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

14:04

Удар по кошелькам украинцев: цена на популярный молочный продукт бьет рекорды

13:44

Игорь Ласточкин вышел на связь с фронта в зажигательном видео — деталиВидео

13:40

Шпилька или булавка: как на самом деле правильно называть эту вещь - ответ удивит

13:13

Начало недели для четырех китайских знаков зодиака станет самым удачным в году

13:00

"БПЛА летают, всё разносит": у россиян в Туапсе истерика из-за украинских атак

12:49

Китайский гороскоп на завтра, 21 апреля: Кроликам - упрямство, Козлам - примирение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять