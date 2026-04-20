Морозы вернутся с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

О чем идет речь в материале:
- Какая будет погода в Черкасской области до конца недели
- Когда стоит ожидать усиления морозов
- Когда наступит потепление
В Черкасской области объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного потока и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней. Об этом говорится в сообщении Черкасского областного центра по гидрометеорологии.
Синоптики предупреждают, что в ночь на 21 апреля в Черкасской области и Черкассах ожидаются заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов, в связи с чем объявлен второй уровень опасности.
Метеорологи объясняют, что на выходных в нижних и средних слоях атмосферы над регионом сформировался северный процесс, вызванный расположением мощного антициклона над Скандинавией и зоны низкого давления в районе Волги, что привело к притоку холодного арктического воздуха. В ночные часы усиление влияния скандинавского антициклона вызвало прояснение неба, ослабление ветра и интенсивное охлаждение приземного слоя, из-за чего температура местами снижалась до заморозков около 1 градуса.
21–22 апреля погодные условия будут оставаться под влиянием гребня антициклона из района Исландии, поэтому приток холодного арктического воздуха и северный характер погоды сохранятся.
"В то же время в первой половине ночи 21 апреля еще будет сказываться влияние фронтальной системы, связанной с циклоном, движущимся через Румынию в направлении Черного моря, поэтому местами возможен небольшой кратковременный дождь. С усилением антициклонального поля установится малооблачная, холодная и сухая погода. В ночные и утренние часы сохранятся благоприятные условия для дальнейшего охлаждения воздуха и заморозков в воздухе интенсивностью 0-3º, днем сдержанные 7-12º тепла", — говорится в сообщении.
Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань добавил в посте в Facebook, что прошлой ночью во время прояснений метеостанции в области зафиксировали заморозки в воздухе в пределах 0,7–1,3 градуса. Хотя такая интенсивность не привела к массовому повреждению цветущих косточковых культур, в ближайшие дни угроза заморозков сохранится.
"Во второй половине недели на синоптических картах появляется быстропроходящий нисходящий циклон. Почему такая характеристика? Атмосферный вихрь со скоростью 50–60 км/ч надвигается из северных районов в более южные широты, и это выглядит так, будто он "падает сверху". Поэтому и называем его "пикирующим", — отметил он.
Он также отметил, что 23–24 апреля регион окажется в тыловой части циклона, откуда будет поступать новая волна холодного воздуха из района Карского моря. Ожидаются периодические дожди, а усиленный ветер будет усиливать ощущение холода. Температура воздуха ночью составит 2–7 градусов тепла, днем — всего 6–11 градусов. Кроме того, возможны ощутимые колебания атмосферного давления, что может повлиять на метеозависимых людей.
"Судя по динамике синоптических процессов, этот холод пришел надолго. Ориентировочно до конца апреля о настоящем тепле можно забыть. Поэтому важно одеваться по погоде", — резюмирует он.
Прогноз погоды в Украине - последние новости по теме
на этой неделе погода в Житомирской области будет переменчивой. По информации областного гидрометцентра, с 21 по 24 апреля регион накроет новая волна похолодания с сильными заморозками, особенно в ночные и утренние часы среды и четверга.
Во вторник, 21 апреля, в Ровенской области также ощутимо похолодает по сравнению с предыдущим днем. Осадков не прогнозируется, однако ночью температура снова будет опускаться до опасных значений.
В Полтаве и области 20 апреля ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с.
Другие новости:
О личности: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред