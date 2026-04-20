Морозы вернутся с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Синоптики предупреждают о новой волне похолодания с заморозками и дождями в ближайшие дни из-за влияния так называемого "погружающегося" циклона.

Погода в Черкасской области — синоптик назвал дату резкого потепления

В Черкасской области объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного потока и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней. Об этом говорится в сообщении Черкасского областного центра по гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают, что в ночь на 21 апреля в Черкасской области и Черкассах ожидаются заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов, в связи с чем объявлен второй уровень опасности.

Метеорологи объясняют, что на выходных в нижних и средних слоях атмосферы над регионом сформировался северный процесс, вызванный расположением мощного антициклона над Скандинавией и зоны низкого давления в районе Волги, что привело к притоку холодного арктического воздуха. В ночные часы усиление влияния скандинавского антициклона вызвало прояснение неба, ослабление ветра и интенсивное охлаждение приземного слоя, из-за чего температура местами снижалась до заморозков около 1 градуса.

21–22 апреля погодные условия будут оставаться под влиянием гребня антициклона из района Исландии, поэтому приток холодного арктического воздуха и северный характер погоды сохранятся.

"В то же время в первой половине ночи 21 апреля еще будет сказываться влияние фронтальной системы, связанной с циклоном, движущимся через Румынию в направлении Черного моря, поэтому местами возможен небольшой кратковременный дождь. С усилением антициклонального поля установится малооблачная, холодная и сухая погода. В ночные и утренние часы сохранятся благоприятные условия для дальнейшего охлаждения воздуха и заморозков в воздухе интенсивностью 0-3º, днем сдержанные 7-12º тепла", — говорится в сообщении.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань добавил в посте в Facebook, что прошлой ночью во время прояснений метеостанции в области зафиксировали заморозки в воздухе в пределах 0,7–1,3 градуса. Хотя такая интенсивность не привела к массовому повреждению цветущих косточковых культур, в ближайшие дни угроза заморозков сохранится.

"Во второй половине недели на синоптических картах появляется быстропроходящий нисходящий циклон. Почему такая характеристика? Атмосферный вихрь со скоростью 50–60 км/ч надвигается из северных районов в более южные широты, и это выглядит так, будто он "падает сверху". Поэтому и называем его "пикирующим", — отметил он.

Он также отметил, что 23–24 апреля регион окажется в тыловой части циклона, откуда будет поступать новая волна холодного воздуха из района Карского моря. Ожидаются периодические дожди, а усиленный ветер будет усиливать ощущение холода. Температура воздуха ночью составит 2–7 градусов тепла, днем — всего 6–11 градусов. Кроме того, возможны ощутимые колебания атмосферного давления, что может повлиять на метеозависимых людей.

"Судя по динамике синоптических процессов, этот холод пришел надолго. Ориентировочно до конца апреля о настоящем тепле можно забыть. Поэтому важно одеваться по погоде", — резюмирует он.

О личности: Виталий Постригань Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

