В Полтавскую область возвращаются заморозки: насколько снизится температура

В Полтаве и области сегодня, 20 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.
Температура воздуха по области будет колебаться в пределах 8-13 градусов тепла. А в Полтаве температурные колебания будут менее заметны — от 10 до 12 градусов тепла.
Погода 21 апреля
Во вторник в Полтавской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Синоптики прогнозируют ветер северной четверти, 5-10 м/с.
Ночью на поверхности почвы и в воздухе будет заморозок от 0 до 3 градусов мороза. Но днем температура воздуха достигнет от 8 до 13 градусов тепла.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии – региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
