В Полтавскую область возвращаются заморозки: насколько снизится температура

Жителей Полтавской области предупредили о резком понижении температуры воздуха ниже 0 градусов.

Погода в Полтавской области 20–21 апреля / фото: pixabay

Вы узнаете:

Будут ли осадки в Полтавской области в ближайшие дни

Когда в области прогнозируют заморозки

В Полтаве и области сегодня, 20 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии.

Температура воздуха по области будет колебаться в пределах 8-13 градусов тепла. А в Полтаве температурные колебания будут менее заметны — от 10 до 12 градусов тепла.

Погода в Полтаве 20 апреля

Погода 21 апреля

Во вторник в Полтавской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Синоптики прогнозируют ветер северной четверти, 5-10 м/с.

Ночью на поверхности почвы и в воздухе будет заморозок от 0 до 3 градусов мороза. Но днем температура воздуха достигнет от 8 до 13 градусов тепла.

Погода в Полтаве 21 апреля

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии – региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

